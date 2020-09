Postákon és vasútállomásokon is kötelező a maszk

A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében hétfőn szigorúbb intézkedések léptek életbe. A MÁV tájékoztatása szerint hat éves kor felett a közösségi közlekedési eszközökön, így a vonatokon és buszokon a korábbiakhoz hasonlóan továbbra is kötelző a száj- és az orr eltakarása, viszont ehhez a sál vagy kendő már nem elegendő.

– Az orrot és a szájat folyamatosan eltakaró orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot kötelező hordani az utazás során – közölte a vasúttársaság. – Szintén hétfőtől már nem csak a járműveken, hanem minden olyan helyiségben, amelyben vonatra vagy buszra várakoznak az utasok, kötelezően viselni kell a maszkot.

A szabályszegő utas ha a felszólítás ellenére sem hajlandó együttműködni, pótdíjra számíthat, illetve kizárhatják az utazásból. S a személyzet – további ellenszegülés esetén – rendőri segítséget kérhet, hogy a renitens utassal szemben intézkedjen és feljelentést tegyen. Panulin Ildikó, a Magyar Posta szóvivője közölte: a kormány hétfőtől kötelezővé tette a maszk viselését üzletekben, tömegközlekedési eszközökön, bevásárlóközpontokban, múzeumokban, könyvtárakban, a postákon és minden egyéb olyan helyen, ahol ügyfélogadás zajlik. A hétfőtől életbe lépett rendelet értelmében tehát a Postán az ügyféltérbe belépve már kötelező a maszk viselése.

– Somogyban 136 postán figyelemfelhívó plakátot helyezünk ki a kötelező maszkviselésről – tájékoztatott. – A maszkviselés az ügyféltérbe lépés feltétele. Ha valaki anélkül lép be, akkor a munkatársak felszólítják, hogy vegye fel a maszkját. Amennyiben az ügyfél ennek nem tesz eleget, akkor a posta elhagyására fogják felszólítani.

Éberség a kozmetikában

A maszkviselést minden olyan helyen is javasolják, ahol nem lehet tartani a másfél méteres távolságot, például a kozmetikákban, a fodrászoknál. Hétfőtől 10 napra csökkent a kötelező hatósági házi karantén időtartama, mert a vírus lappangási ideje átlagosan 5-6 nap. Müller Cecília országos tisztifőorvos a távirati iroda tudósítása szerint beszámolt arról is, hogy szintén hétfőtől 19 500 forintban határozták meg a PCR-tesztek hatósági árát.

Viseljük helyesen!

Hiába visszük magunkkal az orvosi, vagy házilag készített maszkunkat, ha azt nem megfelelően használjuk. A felhelyezésnél lehetőleg a szárait fogjuk meg, s azokat helyezzük fülünkre. A maszknak – bármennyire is kellemetlen viselet – takarnia kell az orrot is, nem csak a szájat. Tehát semmiképpen ne toljunk le a védőeszközt orrunk alá, mert így simább a levegő útja, de nem véd a vírus ellen. Minden esetben fedje be az orrunkat és szánkat is, csak így védekezhetünk hatékonyan a megbetegedés ellen.

Amikor levesszük, ugyancsak a szárát fogjuk meg és annál fogva emeljük le fülünkről. Az eldobható maszkot kettévágva, egy bekötött zacskóba helyezve pihentessük két napig. Majd dobjuk a kommunális kukába és semmiképpen sem a szelektív hulladékgyűjtőbe! A mosható társát pedig a mosószeres, meleg vízzel mossuk ki a következő használat előtt.