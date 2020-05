Pozitív lett a gyorsteszt a taszári idősotthonban

A településen működő idősek otthonában a járványügyi szakemberek a kötelező országos ellenőrzésen koronavírus vizsgálatokat végeztek még május első napjaiban, és egy ápoltnál pozitív lett a gyorsteszt eredménye.

Azóta azonban további vizsgálatokat és mintavételezéseket folytattak le több mint 70 emberre, és valamennyien panasz- és tünetmentesek voltak. Varjas András, Taszár polgármestere kérésünkre beszámolt a mai helyzetről: a korábban pozitív gondozott azóta többszörösen negatív eredményt produkált.

Az elmúlt hetekben többen is karanténban voltak a településen, de a negyedik és ötödik tesztjük is negatív lett, így nincs ok aggodalomra. Továbbra is folyamatosan szűrik majd az érintetteket. A taszári idősotthonban csütörtökön oldották fel az elrendelt szobakarantént.

Képünk illusztráció!