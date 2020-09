Pozitív lett a koronavírusteszt egy balatonföldvári táborozónál

Pozitív lett annak a gyermeknek a koronavírustesztje, aki a balatonföldvári Bajor Gizi Közösségi Házban rendezett táborban vett részt a napokban.

A fiatal rossz közérzetre panaszkodott, valamint belázasodott, ezután vizsgálták meg. A hatóságok a tábort bezáratták, a fertőző személyt elkülönítették otthonában és megkezdték a kontaktok kutatását. A közösségi ház fertőtlenítése már megtörtént, bezárásáról pedig a fenntartó képviseletében a polgármester döntött. A döntés visszavonásig érvényes. Az intézmény dolgozóinak tesztelése a járvány­ügyi protokoll szerint zajlik, s az összes érintett dolgozó első tesztje negatív lett.

A legfrissebb adatok szerint Magyarországon jelenleg 1763 aktív fertőzöttet tartanak nyilván, csaknem kilencezren vannak hatósági házi karanténban. Somogy megyében 41-re emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma. Az országos tisztifőorvos közlése szerint egy hete folyamatosan emelkedik a koronavírus-fertőzöttek száma, de az elhunyt betegeké szinte változatlan. Az esetszámok főként a külföldről való behurcolás és a közösségi terjedés miatt emelkednek, ezért szeptember elseje után meg kell akadályozni a behurcolást, és fontos, hogy csak egészséges ember menjen közösségbe.

Most leginkább a fiatalok körében terjed a vírus, ezért a betegség lefolyása jellemzően enyhe. A megbetegedések száma az egész világon emelkedik, a járvány második hullámának ideje megkezdődött. Továbbra is be kell tartani az alapvető higiénés szabályokat, a maszkviselés az üzletekben és a közösségi közlekedésben kötelező.

Fotónk illusztráció!