Egy órán keresztül forgalomlassító akciót tartottak darányi civilek, hogy a településen áthaladó nagy kamionforgalomra hívják fel a figyelmet szerda délelőtt. Egy sávot foglaltak el, a forgalmat rendőrök irányították a tiltakozás idején.

Biztatóan intett oda egy idős kerékpáros férfi a demonstrálóknak, akik mintegy harminc személyautóval foglalták le az egyik közlekedési sávot. A biciklis egyetértett a tiltakozókkal.

– A múltkor két kamion jött egymással szembe, éppen ott tekertem, és rám dudáltak, hogy menjek a fenébe! – panaszolta Valusek János. – Én meg féltem, hogy elsodornak…

Egyszámjegyű főútvonal ilyen rossz állapotban nincs másutt, állította határozottan egy fehér trikós férfi, aki a fellobogózott autója mellett ácsorgott. Szerinte meg kell nézni, hogy Istvándiig milyen az út minősége. Csokona Attila megoldotta, hogy el tudjon jönni, de sokan szabadnapot vettek ki a munkahelyükön, hogy csatlakozzanak a tiltakozáshoz.

– Amikor éppen udvaron dolgoztam, egyszer megszámoltam: egy óra alatt 47 kamion száguldott át a falun – állította Vörös Jánosné. – Ha mennek a járműszerelvények, olyan zakatolás van, hogy nem lehet pihenni. Az ablakok remegnek a házakban, az enyémek is. Ha a járdán biciklizem, hogy elmenjek a temetőbe, akkor attól kell félnem, hogy megbüntet a rendőr.

A csöndes tiltakozás helyénvaló, ez Potó József véleménye, mert szerinte is repedeznek a házak, nagy a zaj.

– Próbáljon meg valaki kikanyarodni az udvaromból! – háborgott Tálosi Anna. – A múltkor egy kamionsofőr éppen telefonált, és majdnem belém rohant. Amikor reggel mentem dolgozni, a kamionos rám verte a reflektort. Az a zaj, ami beszűrődik a lakásba, kibírhatatlan.

– Éjjel remegnek a falak, be is repedeznek – fűzte hozzá Kromperger Attila. – Hiába javítjuk, nem tudunk vele mit tenni. Éjszaka nem lehet pihenni, nappal a gyerekeket nem lehet kiengedni az utcára. Úgy mennek a kamionosok, mint a vadállatok, 70-80 km/órával simán végigdöngetnek a falun. A kamionforgalmat le kellene csökkenteni, mert ezelőtt öt éve még nem jártak erre ennyien.

Új ház is, régi ház is megreped, ez a tapasztalata a tüntetés egyik szervezőjének, Agyag Évának. A legtöbb ház korábban épült, mint a 6-os út, amelyet 1961-ben kezdtek építeni, de nem erre a teherforgalomra. A tiltakozók szerint egyre rosszabb a helyzet. Egy 8 órától 16 óráig tartó forgalomszámlálás eredménye egyetlen nap alatt 400 teherautó volt. Mivel a Közút által kihelyezett 30 km/órás forgalomcsökkentő táblát a kamionosok többsége figyelmen kívül hagyja, a helyiek forgalomlassító szigetek kialakításában látják a megoldást.

A tüntetőket felkereste Villányi László, Darány polgármestere. Mint mondta: az önkormányzat idestova már hét éve küzd ugyanezért a célért, de más módon. A legsúlyosabb úthibákat azonnal jelzik a Közútnak. Fél éve ültek le utoljára közösen a közútkezelő és a rendőrséggel képviselőjével. A Közút arra tett ígértet, hogy azonnal kijavítja az úthibákat, a rendőrség pedig arra, hogy a kamionsofőröket ellenőrzésekkel és bírságokkal arra ösztökélik, tartsák be a sebességkorlátozást. A képviselő-testület a legutóbbi ülésén határozott arról, hogy ismét kérik a hatóság segítségét. Megfontolásra javasolják, hogy a település Barcs és Szigetvár felőli végén lassító szigeteket, illetve a központban akár egy körforgalmat építsenek. Egy másik önkormányzati döntés alapján 700 ezer forintért sebességmérő berendezést vásárolnak és állítanak fel az út mentén az iskola közelében. A 6-os út közelgő újjáépítése megoldhatja a gondokat, a tervekre a környezetvédelmi engedélyt már megkapta a kivitelező, de még nem tudják, mikor indulhat a beruházás. A helyiek az országgyűlési képviselőjüktől, Szászfalvi Lászlótól is segítséget kértek. Villányi László hozzátette: időpontot egyeztetnek a Közút képviselőjével, hogy hamarosan közösen járják be az érintett útszakaszt.