Próbára teszi a háziorvosokat a járvány

A háziorvosokra is nagy terhet ró a koronavírus, az alapvető napi teendők mellett kell megszervezniük az oltásokat, illetve folyamatosan információval is szolgálni kell az érdeklődőknek, betegeknek. Két balatonboglári háziorvos, Jankovics György és Regős Péter is beszélt tapasztalataikról.

Mindkét orvos egyetértett az oltások fontosságában. Mint kérdésünkre elmondták, az ő praxisaikban együttesen eddig több mint kétszáz koronavírustesztet végeztek el. Jankovics György praxisa nagyobb, ott 130 ember kapott már valamilyen oltóanyagot, Regős Péter pedig 105 oltásnál tartott cikkünk írásakor. Mint mondták, előfordul, hogy valakit például Marcaliba, vagy éppen Kaposvárra küldenek, mert ott van az adott oltóanyagból. – Folyamatosan oltunk, akkor jelzünk az embereknek, amikor az oltóanyag már a hűtőszekrényben van – jegyezte meg Jankovics György. Nem könnyű a napi munka mellett az oltás megszervezése. Regős Péter elmondta: rengeteg telefont is kapnak, ami meglehetősen leterheli az embert. Elhivatottan, megfeszítve végzik a munkájukat, ő maga tavaly sem volt szabadságon. Mint mondta, az idén sem lenne ennek sok értelme, hiszen ez idő alatt is megtalálnák a betegek. Abban bízik, hogy az idén talán már lesz valamiféle jó irányú változás, s adódik majd egy kis lehetőség arra is, hogy az ember elutazzon valahová egy kicsit.