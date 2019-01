Kaposvár a jövő mércéje szerint fejlődik

Prof. Rosta István egyetemi tanárnak adományozták a Kaposvár Város Díszpolgára címet: a város napja alkalmából megtartott szerda esti ünnepi közgyűlésnek a Szivárvány Kultúrpalota adott otthont.

Szita Károly polgármester ünnepi beszédében azt mondta: 146 éve, 1873 óta írjuk rendezett tanácsú városként – ma úgy mondjuk, megyei jogú városként – Kaposvár történetét mi, akik ide születtünk, akik itt élünk vagy akik a világ más pontján talátuk meg ugyan szerencsénket, de lélekben ide, e közösséghez tartozunk.

– Radnótitól kölcsönözve nekünk itt bizony nem térkép e táj, akkor sem, ha gépen szállunk fölébe, akkor sem, ha távol vagyunk, mert minden fűszál, minden fa, minden kő ismerősként simul hozzánk – mondta. – Kedvünk szerint ránk mosolyog vagy éppen szomorkásan-kesernyésen emeli ránk tekintetét. Kaposvár, mi magunk vagyunk.

Szita Károly arról is beszélt: a most zajló Németh István Program sem csak a mi életünkről szól, hanem tisztelgés a korábbi városépítők emléke előtt, de még inkább lehetőség és remény a jövő nemzedékei számára. Azt mondta: városunk átfogó megújításának már most is kézzel fogható eredményei vannak. A célunk pedig továbbra is az, hogy a kaposváriak jobban éljenek.

Kaposvár Város Díszpolgára:

– prof. dr. Rosta István

Pro Urbe Kaposvár kitüntetés:

– Frankné dr. Tóth Erzsébet orvos, gyógyító és oktatómunkájáért

– Kardos Kálmán pedagógus, zenetanári és közéleti munkájáért

– Veizer Jánosné, a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. vezérigazgatója, Kaposvár közösségi közlekedéséért végzett több évtizedes, kiváló munkájáért

– Kaposvári Rendőrkapitányság, Kaposvár közrendje és közbiztonsága érdekében végzett kiváló munkájáért

Év Sportolója elismerés:

– Halmai Petra úszó, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola versenyzője, Edző: Virovecz Richárd

– Boros Bence, a Kaposvári Judo Klub versenyzője, Edzők: Kéki Márton és Böröcz Zsolt

– Lutter Eszter és Szombathelyi Szandra, a Kaposvári Röplabda Akadémia magyar bajnok női strandröplabdapárosa, Edző: Gubik János

Kaposvár Szolgálatáért kitüntetés:

– Arató József festő-mázoló

– Bognár István, a Polgármesteri Hivatal energetikusa

– Dobos Csilla, a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője

– Gálovics Edit, a Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium igazgatóhelyettese

– Katona Sándorné, a Kapos Holding Zrt. nyugalmazott gazdasági igazgatója

– Laczkovics Zoltán polgárőr

– Lukács Árpádné, a Kaposvári Szociális Központ gondozója

– Nagyné Soltra Mónika, a Liszt Ferenc Zeneiskola igazgatóhelyettese

– Nyári László költő, író, újságíró

– Pásztori Zsuzsanna mesterfodrász

– Somogyvári László kaposfüredi vállalkozó

– Soós Tibor festőművész

– Szekeres-Marno Alán, a Polgármesteri Hivatal kommuniákciós tanácsadója

– Török Emőke pedagógus, játékbaba-készítő

– Várdai Tibor, volt településrészi önkormányzati képviselő