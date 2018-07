Programkavalkád és mennyei piték a Desedai pikniken

Az idén is megrendezte a Rippl-Rónai Megyei Múzeum a Desedai Pikniket. Ezúttal bőségesebb programkínálattal készültek a szervezők és jóval többen látogattak ki a Desedához.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Mivel az időjárás kegyes volt a piknikezőkhöz, sokan vettek részt a sárkányeregetésben, s még többen a szabadtéri gyermekjátékokban. Eközben nyolc csapat tüsténkedett a bográcsok körül, ők pincepörköltet főztek a Fekete István Látogatóközpont közelében.

A pikniken első alkalommal pitesütő versenyt is tartottak: heten öltöttek kötényt és igyekeztek a legkreatívabbak lenni a mennyei finomsággal. A nevezett édességek többsége a hagyományos nagymama receptjét követte, de akadtak különlegességek is. Ilyen volt az első helyezett kapros-túrós, a második helyet kiérdemelt levendulás-rebarbarás és a harmadik helyezett ribizlis pite is.