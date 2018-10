Programkavalkáddal vár az őszi Balaton

A programsorozathoz 155 szálláshely és 90 vendéglátóhely csatlakozott, a cél, hogy ne csak nyáron, hanem ősszel, télen és tavasszal is vonzó legyen a Balaton.

Számos lehetőséggel közül válogathatnak azok, akik ellátogatnak az idén ősszel a Balatonhoz. A Balatoni Turizmus Szövetség összesen 129 programmal várja az érdeklődőket a Nyitott Balaton elnevezésű akcióban október 5 és november 4 között.

– A programsorozathoz 155 szálláshely és 90 vendéglátóhely csatlakozott – fogalmazott Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke. – Már ötödik éve szervezzük meg az őszi balatoni programokat, amelynek célja, hogy ne csak nyáron, hanem ilyenkor is turistákat csábítsunk a tóhoz és környékére.

– Az aktív turizmus mellett a gasztronómiára fektetjük a legnagyobb hangsúlyt – folytatta Fekete Tamás. – Különféle akciókkal várják a szállásadók a vendégeket és a szövetség is több játékkal csalogatja a turistákat a Balatonhoz. Készülünk borkeresővel, ahol 30 palack bort kell megtalálni különböző helyszíneken, valamint kerékpáros játékkal is várjuk az érdeklődőket. Az őszi akciónkhoz a Balaton-felvidéki Nemzeti Park is csatlakozott. A részletes programokról a nyitottbalaton.hu oldalon lehet tájékozódni.