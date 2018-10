Programsorozattal emlékeznek meg az elmúlt 50 évről

Egy héten keresztül színes programokkal ünnepli fennállásának 50. évfordulóját a Honvéd Utcai Tagiskola.

A jubileumi hetet fotókiállítással nyitották meg hétfőn az intézményben. A két hétig látható tárlat anyagait Tarlósi Miklós munkáiból válogatták össze a szervezők. Az iskola igazgató-helyettese már óvodás kora óta a fotózás szerelmese, évente több ezerszer kattint gépével vagy telefonjával. Kedvenc témája a természet fotózás, de városokról is szívesen készít képet. Az iskolában hétfő délután foci kupát is rendeztek, amelyre félszáz szülő nevezett.

A programsorozat kedden is folytatódik, Honvéd 50 címmel emlékezést tartanak régi iskolai dolgozókkal közösen. A hét közepén pedig iskolaestet rendeznek a városi sportcsarnokban, ahol a jelenlegi diákok szinte mindegyike fellép majd. A jubileumi hetet csütörtökön délután alsósoknak rendezett vetélkedővel, majd utcabállal zárják. A programokra a volt diákokat is várják a szervezők.

A Honvéd-iskolában felújítás is kezdődött a napokban. Az épület új szigetelést kap és napelemeket is felszerelnek a iskola tetejére. Emellett pedig a két tornaterem és az öltözők is megújulnak. A külső munkálatokkal várhatóan decemberre végeznek.