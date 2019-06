Pucolt cukorborsó és a magyar kajszi volt a sláger

A hőség miatt a legtöbben a kora reggeli órákban vásároltak be a kaposvári nagypiacon. A melegben jól fogyott a dinnye és a sárgabarack, de a lecsópaprikát és a paradicsomot is sokan keresték. A cukorborsó pedig pucolva fogyott.

Vödörrel a kezében pingálja a cukorborsót Bódis Lajosné.

– Múlt héten hoztam kicsit, most meg már szépen teremtett – mondta el az őstermelő. A debreceni világos fajta kilóját hétszáz forintért kínálta vásárlóinak.

– Pucolva jobban viszik, a fiatal asszonyok féltik a körmüket – mesélte mosolyogva. A cukorborsó mellett jól fogyott az új sárgarépa és petrezselyem is. Salátát már csak elvétve találni. Uborkából pedig most kezdődik majd az igazi szezon.

– Vettem egy kilót kovászos uborkának, mert a kisunokám nagyon szereti – mondta el Kovács Lajosné. Megteltek a kosarak paprikával és paradicsommal is. Sokan a lecsó hozzávalóit keresték. Új krumpliból is bőséges volt a kínálat, 250 forinttól kínálták. Megjelent már a málna és a ribizli is.

– Megkezdtük a málna szedését, kellene egy kis eső neki, sokat kell locsolni – mondta el Rogán Istvánné. Emellett különleges növényt, titánbuzogányt is hozott a piacra.

– Minden évben kihajt újra, én az üveges teraszon tartom. Nagyon hálás, nem kíván különlegesebb gondozást. Az enyém akkora, mint én – tette hozzá.

Gombából sem volt hiány. Az asztalok rókagombával, laskával és vargányával is meg voltak terítve, sőt még petrezselyemgomba is volt kapható.



– Levesbe, rántva és pörköltbe is nagyon finom – mondta el Báló Istvánné. A nagy melegben sokan keresték az idénygyümölcsöket is. Sárgadinnyéből már magyar, a görögből pedig még nem a hazai kapható. Magyar sárgabarackot már hatszáz forintos áron kínáltak. Meggy és cseresznye is mosolygott a ládákban. Virágból sem volt hiány.

– Keresik a muskátlit, a lobéliát, a petúniákat, de a levendula is kedvelt – mondta el Filippinyi Gergely, a Julcsi és Gergő Kertészet tulajdonosa.