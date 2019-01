Pukkant a pezsgő és durrant a tűzijáték szilveszter éjjel Somogyban

Tűzijátékkal, koncerttel és pezsgővel búcsúztatták az óévet Somogyban mindenhol. Kaposvár főterén ezrek gyűltek össze, hogy együtt ünnepeljenek. A jó hangulatról ezúttal a Zorall zenekar gondoskodott.

Többen is maskarával, trombitával és pezsgős üveggel érkeztek a kaposvári Kossuth térre szilveszter este. Az ünneplők között baráti társaságok és családok is voltak. Páhi István és felesége minden évben a főtéren „lép át” az új esztendőbe. – Amióta szerveznek szilveszteri mulatságot a Kossuth téren, azóta idejárunk – fogalmazott Páhi Istvánné. – Jól szervezett a program és a zenekarral is elégedettek vagyunk. Nem erre számítottunk, de szerintem nagyon jól zenélnek – tette hozzá a kaposvári asszony.

Az óév búcsúztatóra a város környékéről is sokan voltak kíváncsiak, a Troll család Hetesről érkezett, hogy megnézzék az éjféli tűzijátékot. – Első sorban a tűzijáték miatt jöttünk be a városba – mondta el lapunknak Troll András. – A kislányom még nem volt szilveszterkor a Kossuth téren, ezért is döntöttünk úgy, hogy bejövünk és itt ünnepelünk. Nagyon jól érezzük magunkat és elégedettek vagyunk a programmal. Fogadalmat is tettem, elhatároztam, hogy leszokom a dohányzásról és bízom benne, hogy az ígéretemet be is tudom tartani – hangsúlyozta a hetesi férfi.

Kaposvár főterén az ünneplőknek egy kisfilmet is levetíttek szilveszter este, amely a tavalyi esztendő legfontosabb történeseit mutatta be. A jó hangulatról a Zorall együttes koncertje gondoskodott, éjfél után pár perccel pedig elkezdődött a bő tíz perces tűzijáték, ezzel köszöntötték a megyeszékhelyen az újévet. De nemcsak Kaposváron, hanem a megye több településen is szerveztek szilveszteri programot. Siófok például tavaly ünnepelte várossá nyilvánításának ötvenedik évfordulóját, ezért a Balaton parti városban szilveszterkor egy nagyszabású óévbúcsúztatót rendeztek. A város főterén a Blokk együttes, Weisz Viktor, valamint Szikora Róbert és R-GO is fellépett, az éjféli tűzijáték után pedig újévi utcabál vette kezdetét.

Sikeres évet zárt Kaposvár

Éjfél előtt egy perccel Szita Károly, Kaposvár polgármestere köszöntötte a Kossuth téren megjelent ünneplő tömeget. A város vezetője köszönetet mondott a 2018-as évben elvégzett eredményes munkáért. – Azt gondolom, hogy sikeres évet zártunk – hangsúlyozta Szita Károly. – Fontos lépéseket tettünk annak érdekében, hogy a kaposváriak jobban élhessenek. Kívánok a 2019-es esztendőre valamennyiüknek sok egyéni és közösségi sikert, sok boldogságot és jó egészséget – tette hozzá Kaposvár polgármestere.

Az éttermekben is sokan ünnepeltek

A kaposvári Tenisz Étteremben 200 ember mulatott szilveszter este. Járfás Rózsa az étterem vezetője kérdésünkre elmondta: idén is élőzenével és bőséges étellel várták vendégeiket. Előételnek velős pirítóst, tatár beefsteaket és somogyi töpörtyűt kínáltak lila hagymával. A főétel malacpecsenye, töltött sertés karaj és hústekercs volt, de sörben sült ropogós csülökkel, hagymás törtkrumplival és párolt káposztával is készültek. Éjfél után lencsés töltött káposzta, kocsonya és virsli került az ünneplők asztalára.

