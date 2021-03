Quadokkal küzdenek a szemét ellen Kaposváron is

Tíz négykerék meghajtású quad nyergében ülve küzdenek ezentúl a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság csatornaőrei a szemetelőkkel.

Ezt ne hagyja ki! A többség nem kívánja vissza a gyurcsányi megszorítópolitikát

Négykerék meghajtással harcolhatnak már a csatornaőrök a szemeteléssel, miután tíz quadot vásárolt a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság.

A vízfolyások nagyon sok helyszínen nem megközelíthetőek gépjárművel, főleg egy-egy kiadós esőzést követően, vagy épp a talaj rossz adottságai miatt.

A járművek négykerék-meghajtásuknak köszönhetően a sáros, laza talajon is akadálymentesen tudnak közlekedni a napi munkavégzés során, s árvízi védekezés esetén a sok-sok homokzsák mozgatásában is különösen nagy segítséget jelentenek. A szakemberek az őrjárásukban lévő vízfolyás-szakaszok bejárására használják majd őket. A quadokkal könnyen megközelíthetően bejárhatóak lesznek a saját szakaszaik.

A bármin áthaladni képes járgányokból a Pécsi-, a Kaposvári-, illetve a Sellyei Szakaszmérnökségei is kaptak, az átadásra a DDVIZIG Műszaki Biztonsági Szolgálat cserkúti telephelyén került sor.

Az Igazgatóság azt közölte: a közmunkaprogramban is jól használhatóak lesznek a quadok védőeszközök, szerszámok kiosztásához, illetve a munkavégzés ellenőrzéséhez is.

A professzionális járművekkel környezetvédelmi-, vízminőségvédelmi munkákat is el tudnak végezni a nehezen megközelíthető helyeken is, továbbá bevethetőek rendkívüli-, azaz havaria-szennyezések esetén is. Végül, de nem utolsó sorban a DDVIZIG folytatja a töltéseken felhalmozódott illegális szemét felszámolását – továbbra is harcban a szemét ellen, mostantól már quadok segítségével.

Fotók: DDVIZIG