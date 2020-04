Rackák látogatják csupán a skanzent

A múzeumok bezártak a megyében, így a Szennai Skanzen sem fogad látogatókat.

A munkatársak gőzerővel készültek a húsvéti ünnepre, hogy majd családokat fogadhatnak, de a koronavírus-járvány keresztülhúzta számításaikat. Ennek ellenére nem állt le az élet a létesítményben: takarítanak, a portákat most szellőztetik a dolgozók, kisebb felújítások elvégzésére is most van mód.

Az állatok gondozására ilyenkor is figyelmet kell fordítani, így a rackanyájjal is törődnek a dolgozók. A szabadtéri múzeum már napok óta nem fogad látogatókat, ennek ellenére sokan érdeklődnek, hogy betérhetnek-e. A dolgozók elmondták: a húsvéti ünnepek idején sem fogadhatnak látogatókat, rendhagyó módon most nem lesz gyerekzsivajtól hangos a szennai skanzen.