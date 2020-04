Ráérünk a kerti munkára: több a zöldhulladék karantén idején

Csaknem 15 százalékkal több zöldhulladék érkezett a kaposvári hulladékudvarba az elmúlt hetekben, mint az egy évvel ezelőtti hasonló időszakban. De nemcsak a vágott fűből és ágnyesedékekből vittek be többet, hanem a szelektív gyűjtőedényekbe is több szemét került a veszélyhelyzet ideje alatt.

Kikerültek a zsákok a Kálvária utcában a házak elé. A héten viszi el ugyanis a szolgáltató ebben az utcában zöldhulladékot.

– Azt tapasztaltuk, hogy márciusban a tavalyi év ezen hónapjához képest 10 százalékkal több zöldhulladékot tettek ki a helybéliek, és a hulladékudvarba is 15 százalékkal több érkezett a szokottnál – mondta el Szilágyi Ádám, a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője. Utánfutókkal 35 tonnát szállítottak be a kaposváriak, 340 tonnányit pedig dolgozóik. Azt tapasztalják, hogy a kommunális hulladék mennyisége nem emelkedett az elmúlt hetekben, ugyanakkor a szelektív gyűjtőedények forgalma észrevehetően növekedett a veszélyhelyzet ideje alatt.

– Nyáron a sok PET-palack miatt több a szelektív hulladék, most viszont súlyra is változott. Egyelőre nem tudni, hogy ez annak köszönhető-e, hogy egyre tudatosabb a gyűjtés, vagy mert most több csomagolóanyagot is vesznek az emberek – jegyezte meg Szilágyi Ádám. A hulladékkezelőnél a koronavírus-járvány miatt számos óvintézkedést vezettek be a gépjárműveken és a hulladékudvarban dolgozók érdekében.

– A válogatás továbbra is szúrás- és vágásbiztos kesztyűben történik, és a hulladékkal közvetlenül találkozó dolgozók maszkot és gumikesztyűt kapnak. Mindössze csak a kukákat foghatják meg a dolgozók, ha zsákot tesznek a gyűjtőedény mellé, azt nem viszik el.

– Nyomatékosan kérjük, hogy a gyűjtőedényekbe be­zsákolva helyezzék be a szemetet, így begyűjtéskor sem tud szétszóródni. Mindenhonnan szállítunk, azoktól is, akik hatósági karanténban vannak, de tőlük azt kérjük, hogy dupla zsákba, bekötve tegyék a hulladékot a kukába – jegyezte meg Szilágyi Ádám. A hulladékgazdálkodási vállalat a saját tulajdonú szemeteskukáikat és konténereiket fertőtleníti is, hamarosan a lakossági kukákra is meghirdetik a mosási akciójukat.

Tábla figyelmeztet a járvány­ügyi előírásokra a kaposvári hulladékudvar bejáratánál. Egyszerre csak három ügyfél tartózkodhat odabent, a többieknek a telephely előtt kell várniuk. Az építési-bontási hulladékot kivéve szinte minden ingyenesen leadható. Naponta átlagosan húszan hozák be ide régi bútoraikat, vagy akár rossz tévéjüket.