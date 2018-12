Rangsorolták az egyetemeket, a kaposvárit az agrárképzés húzza

A felsőoktatási intézmények rangsorában – kettő helyet javítva – a 15. lett a Kaposvári Egyetem a HVG összesítése alapján. Szávai Ferenc rektor szerint ez egy vidéki egyetemnek mindenképpen előkelő helynek számít.

Negyvenegy egyetem és főiskola között végzett a középmezőny elején, a 15. helyen a Kaposvári Egyetem (KE) idén a HVG összesítése alapján. A lista legelején ismét az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) van megelőzve a Szegedi Tudományegyetemet és a Debreceni Egyetemet.

A rangsor most is a hallgatói és oktatói kiválóság alapján állt össze. Az intézmények rangsorolásakor azt nézték, hogy az adott intézményt mennyi diák jelölte meg az első helyen, a felvett tanulóknak milyen lett a pontátlaga, tanulmányi versenyeken értek-e el helyezést és mennyi nyelvvizsgával rendelkeznek. Emellett az is fontos szempont volt, hogy az intézményben mennyi tudományos fokozattal rendelkező oktató van, valamint, hogy egy tudományos fokozattal rendelkező oktatóra mennyi hallgató jut, de az MTA-címmel rendelkező oktatók aránya is fontos mutató.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– A 15. hely javulás – fogalmazott Szávai Ferenc, a KE rektora. – Tavaly a 17. helyet foglaltuk el a rangsorban, így ez most vidéki egyetemként előkelőnek számít. Fontos, hogy intézményátalakítás zajlott nálunk, ami jelentősen befolyásolhatta az összeállítást. Volt olyan év, amikor oktatói kiválóságban hetedikek voltunk, ezt nem tudtuk elérni tavaly sem és most sem, viszont megőriztük a 13. helyet. Ez azért érdekes, mert egy jelentős „karcsúsítási” folyamaton ment át az egyetem.

– Voltak, akik nyugdíjba mentek és van, akinek felmondtunk – folytatta Szávai Ferenc. Ennek hatására jó pár minősített kolléga hagyta el az egyetemet, ami most nem számít bele a statisztikába, ezért a 13. oktatói hely is előkelő. A tanulói kiválóságok rangsorban történt előrelépés, jelenleg a 22. a KE – tette hozzá a rektor.

A karok rangsorában a KE agrár-és környezettudományi a 48., a gazdaságtudományi a 98., a pedagógiai a 126., a művészeti pedig a 137. helyen végzett a 153 kar között.

Az agrárképzés húzza a Kaposvári Egyetemet

A KE Agrár- és Környezettudományi Kara tavaly a 60. volt az egyetemi és főiskolai karok rangsorában, idén azonban – 12 helyet javítva – előrelépett a 48-ra. – A minőségi munka ösztönzésének régi hagyománya van – hangsúlyozta Tossenberger János, a KE Agrár- és Környezettudományi Kar dékánja. – A minőségjavítást elősegítő ösztönző rendszert még Guba Sándor alapozta meg, és sokan ebben a légkörben nőttünk fel. Én sem tettem mást, mint ezt a jó példát vettem elő és próbálom alkalmazni. Többek között ennek is köszönhető, hogy ilyen előkelő helyen szerepel karunk. Amennyiben csak az agrárkarokat vizsgáljuk, akkor az oktatók minősítettségében immár negyedik éve tartjuk az első helyet. A hazai agrárkarok összesített rangsorában pedig évek óta dobogós helyen állunk – fogalmazott a dékán, majd hozzátette: karunkra csaknem 30 százalékkal több diákot vettünk fel idén, mint a korábbi évben, a jelentkezők száma pedig még ennél is nagyobb volt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS