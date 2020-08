Rászámolnak a gázkazánokra

Jövő januártól az új építésű házak energiafelhasználását legalább 25 százalékban megújuló energiával kell kielégíteni. Ez a szakemberek szerint nem feltétlenül drágítja meg az építést, de sok függ a tervezőkön és az építtetőn is.

Energetikai számítást már 2018 januárja óta mellékelni kell az építendő házak tervei mellé. Jövőre pedig már egy uniós irányelv miatt csak közel nulla energiaigényű épületeket lehet felhúzni. Csak olyan épületek kaphatnak majd használatbavételi engedélyt, amelyek ennek az előírásnak megfelelnek.

– Ha most valaki megtervez egy épületet, akkor vélhetőleg a használatbavételi engedélyt már 2020-ban nem kapja meg – mondta Huszár Mariann, kaposvári építész, energetikus. – Tehát neki már az új energetikai számítással kell elkészíttetni a terveket. Az épület teljes fogyasztását veszik alapul a 25 százalék kiszámításánál, tehát az már az építtetőre van bízva, melyik lehetőséget választja. – Az emberek többsége a megújuló energia hallatán nap- vagy szélenergiára gondol, pedig nem feltétlenül kell napkollektort tervezni az új házra. – A hőszivattyú mellett akár egy pellet tüzelésű kazánt is figyelembe lehet venni. Hozzátette: a házakat egyébként is úgy szokás tervezni, hogy tartalék fűtési lehetőség legyen.

Huszár Mariann szerint a szigorúbb előírás ismerete teljes mértékben tervezői felelősség, s nagyobb körültekintést igényel a szakemberektől. Elmondta: manapság divatos az elektronikus fűtés, ilyen esetben célszerűbbnek tartja, hogy napelemet is helyezzenek a házakra. Ezekhez támogatott hitellel is hozzájuthatunk.

Mielőbb be kell fejezni a még épülő új házakat, mondta kérdésünkre Nagy István, siófoki építési vállalkozó. Hozzátette: nehéz előre tervezni a folyamatosan változó előírások rengetegében, de abban biztos, hogy drágábbak lesznek a házak.

Drágább lesz

– Nehéz megmondani, hogy mennyivel lesz drágább egy ház megépítése – mondta Nagy István. – Legtöbbször a geotermikus hűtés-fűtést alkalmazzák, ennek ára leg­alább 3 millió forint. A gépészeti munka ugyanaz, mint egy hagyományos fűtésnél, de egy klasszikus kazán ára legfeljebb 600 ezer forint.

Szerinte ettől nem épül kevesebb ház, mert eddig is csak azok építkeztek, akiknek volt rá pénzük. Ők pedig a legjobb megoldást keresik a megújuló energiák terén is.

A napelemek telepítésével is foglalkozó kaposvári KVIKSZ Kft.-nél egyre többen érdeklődnek ilyen megoldás iránt.

– Ez a szigorítás fel fogja lendíteni a piacot, bár már most is nagy pörgés van – mondta Fülöp László, a cég ügyvezetője. – Magyarországon a megújuló energia alatt leginkább a napelemet értjük és arra van támogatás. Villamos fűtéssel összekapcsolva megéri nap­elemes rendszerbe fektetni.