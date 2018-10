Rászoruló somogyi családok kaptak füstérzékelőt

A szeretetszolgálatok közreműködésével harminckét somogyi család kapott a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által indított „Ne Gyújtsa! Gyűjtse!” kampányához kapcsolódóan füstérzékelőt, amelyek érzékelik egy esetleges tűzből származó füstöt a levegőben.

Hivatalosan is elindult a fűtési szezon, ezért egyeztetésre hívta a Somogy Megyei Tűzmegelőzési Bizottság a karitatív szervezetek képviselőit. A hétfő délelőtti megbeszélésen elhangzott: eddig is számíthatott a katasztrófavédelem a karitatív szervezetek (Magyar Vöröskereszt és a Máltai Szeretetszolgálat Somogy megyei Szervezete, valamint a Kaposvári Egyházmegye Karitász Szervezete) támogatására a beavatkozók, valamint a bajba jutott állampolgárok ellátásában, és ez ezután sem lesz másképp.

Wéber Antal tűzoltó dandártábornok, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója kifejtette: a fűtési időszakban az egyik legnagyobb problémát fűtőeszközök nem rendeltetésszerű használata jelenti. Ennek következtében pedig jelentős anyagi kárral és esetenként súlyos sérülésekkel járó tűzesetek alakulhatnak ki. Somogy megyében idén 152 lakástűzhöz riasztották a tűzoltó egységeket, amelyek a fűtésből, melegítésből, sütésből, főzésből, dohányzásból, gyertyagyújtásból adódtak.

A „Ne gyújtsa! Gyűjtse!” kampány célja az állampolgárok környezettudatosabb viselkedésének fejlesztése – tette hozzá Kóbor Csaba tűzoltó alezredes, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője. Az alezredes rávilágított: hogy az otthonunkban nemcsak a tűz lehet gyilkos tényező, hanem a keletkező füst és a különböző mérgező gázok is. A halálos kimenetelű szerencsétlenségek legtöbbször éjszaka következnek be, ugyanis tévhit, hogy az ember álmából is felriad a tűz első jeleire. Ezért jó szolgálatot tehet egy füstérzékelő, amely a mennyezeten elhelyezve hangjelzéssel riaszt már a kezdeti tüzek kialakulásakor.