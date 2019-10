Rászorulók szükségleteit ismerték meg

A megye mind a 246 települését végigjárták a Somogy Megyei Felzárkózási Fórum munkatársai az elmúlt két évben.

A szakemberek a szegényebb településen élők problémáit szerették volna megismerni és azokra hosszútávon megoldást találni. Huszti Gábor, a Somogy megyei közgyűlés alelnöke a IV. Felzárkózási Fórum ülésén kiemelte: eddig már számos olyan programot valósítottak meg a megyében, amellyel a hátrányos helyzetű települések kitörhetnek a mély-szegénységből.

Kardos Katalin, a Felzárkózási Fórum szakmai vezetője elmondta: a jövő decemberig tartó három éves programra hetvenöt millió forintot nyertek. Eddig már csaknem négyezer oldalnyi dokumentumot készítettek a megye településeiről. A járási interjúkat bűnügyi statisztikákkal és más adatokkal is kiegészítették. – Munkacsoport üléseket is szerveztünk – hangsúlyozta Kardos Katalin. – Amelyik járásban végeztek a felmérésékkel a munkatársaink, ott egy tematikus megbeszélést is tartottunk. Az elsőt a barcsi járásban szerveztük, ahol a mély-szegénységben élők helyzetéről beszélgettünk.

Nagyatádon az egészségügyi problémákról, Csurgón pedig az oktatásról volt szó. A tabi járásban az idősekkel foglalkoztunk, Kaposváron a romák és a mély-szegénységben élő helyzete volt a téma, Fonyódon a nők, Marcaliban pedig az oktatás állt a középpontban. A siófoki járás még vissza van, várhatóan novemberben tartunk ott ülést, a téma pedig a közbiztonság lesz.

– Közösségépítéssel is foglalkoztunk – folytatta Kardos Katalin. Gálosfán az egész lakosságot megszólítottuk egy egészségügyi szűrés keretében, de jártunk Ráksiban, Berzencén és Kelevízen is. Mind a négy helyszínen szerveztünk gyerekprogramot, amelynek nagy sikere volt – tette hozzá a Felzárkózási Fórum szakmai vezetője.

Adózás helyett munkát kínálnak a cégek

Hegedüs Lajos, a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének elnöke a felzárkózási fórumon a többi között a fogyatékkal élők és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáról is beszélt. Hegedüs Lajos kiemelte: Somogyban 15-18 ezer megváltozott munkaképességű ember él, nekik több mint negyven százalékuk dolgozik. Az elmúlt években javult a foglalkoztatási mutató, ez annak is köszönhető, hogy a 25 embernél többet foglalkoztató cégeknek kötelező megváltozott munkaképességűt foglalkoztatni, ha nem teszik, akkor rehabilitációs adót kell fizetniük.