Rászorulóknak is segít a Primus Business Club

Gödreszentmártonon alakult meg a Primus Business Club. Az üzletemberekből és közéleti személyekből álló egyesületet 14-en alapították, köztük két svájci vállalkozó. A tagok között somogyi, tolnai és baranyai vállalkozók is vannak.

– A mai világban nagyon sok értelmes, támogatandó cél van – fogalmazott Gelencsér Gábor, a Primus Business Club elnöke. – Mi egy politikai pártoktól és vallási nézetektől független, keresztény elveken működő civil szervezet vagyunk. Nagyon sok célunk van, például a humanitárius segítségnyújtás a mindennapokban.

– Évente szeretnénk egy nagyobb támogatást is nyújtani – folytatta Gelencsér Gábor. – Ösztöndíjjal segítenénk egy gyermeket, vagy támogatnánk egy intézményt. Emellett Magyarországon működő kis és kezdő vállalkozásoknak is segítenénk. Terveink szerint évente tizenkét alkalommal ülnénk össze, később pedig egy állandó székhelyet is vásárolnánk. Az egyesülethez bárki csatlakozhat, ehhez azonban az alapítók egyhangú döntése szükséges.