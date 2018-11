Rászorulókon segítettek a ruhaadománnyal Szerdahelyen

Nem először segített már ruhaadománnyal a kaposszerdahelyi önkormányzat, a napokban több zsák használt ruhát adtak át rászoruló kaposvári családok részére.

– Nagyjából egy éve kezdtük el gyűjteni a használt ruhákat a régi szerdahelyi iskola épületében – mondta el kérdésünkre Németh Csilla, az önkormányzat munkatársa, az adományozó akció szervezője. – Ide a felajánlók is elhozhatják a már felesleges ruháikat, de a rászorulók is vihetnek el innen, ha szükségük van rá. Úgy négy havonta viszont összegyűlik akkora mennyiség, amivel másoknak is segíteni tudunk. Most is összegyűlt több zsák ruha, ami már a falubeliknek sem kellett. Ezért gondoltunk arra, hogy a kaposvári Körte utcában osztjuk ki az adományt a rászoruló, többségében roma családok részére. Tíz-tizenöt családnak tudtunk most segíteni ily módon, a ruhákat a szerdahelyi önkormányzati kisbusszal szállítottuk ki – tette hozzá Németh Csilla.

Ám mint megtudtuk, nem ez volt az első alkalom, hogy másutt segítettek az összegyűlt használt ruhával. Korábban például már Eddére, illetve Kaposhomokra is vittek ilyen jellegű adományt. A szervező szerint sokan segítenek a ruhagyűjtésben, nem egyszer családok adományozzák oda a felesleges ruhaneműt. Mint mondta, továbbra is szívesen várják az ilyen jellegű felajánlásokat, melyeket aztán igyekeznek eljuttatni a rászorulókhoz.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS