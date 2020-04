Regényeiben elevenedik meg a valóság

Marcali A kapitányságon gyanúsítottakat hallgat ki és bűnözők után nyomoz, ám amint belép otthona ajtaján, krimiíróvá alakul át a marcali rendőr őrnagy. Bíró Zoltánnak újabb regénye jelent meg.

– Krimi, vagy kalandok rendőrtollból?

– A nyomozás minden könyvem alapja, de azt nem mondanám, hogy kifejezetten krimik. A történelmi szálon futó történeteknél hol a kaland, hol a misztikum, hol pedig a thriller a hangsúlyosabb, csak éppen krimivel átitatva. A magyar történelem adja a hátteret és mindig igyekszem alapos kutatással hitelessé tenni. Van úgy, hogy a helyszínt tanulmányozom, levéltárakban kutakodom, vagy az adott korszak szakértőivel konzultálok. Az egyik misztikus regényemben körmendi rendőrkollégák segítettek. Még Gárdonyi Géza dédunokájával is beszéltem, tőle hallottam a Feszty-szalonról, ami fontos részét képezte egy másik könyvemnek. A lényeg, hogy valós múltbéli gyökerei legyenek a történeteknek, a többit meg megoldom én. Pontosabban a regényeim szereplői.

– Marcali is szerepel az egyik írásában.

– Szeretem Marcalit, örülök, hogy itt élhetek. Az inas című könyvem ezért is játszódik Marcaliban. Sokan nem is tudják, hogy milyen nagyszerű emberek éltek itt korábban. Egy marcali padláson talált katonaláda titka mentén indul a történet, mely egy hetven éves, fel nem adott levelet rejt. A levél írója arról tájékoztatja barátját, hogy megtalálta az egykor Pannónia területén élt római nemes, Petronus által öntött aranybikához vezető térképet. A Marcaliba érkező régész feladata az elrejtett kincs felkutatása.

– Úgy tudom, hogy az első két könyvét nem szánta kiadásra. Saját magának írta, s csak a családja és a legközelebbi barátai olvasták. Mi változott?

– Az egyik netes irodalmi portálra feltettem néhány fejezetet. Még én is meglepődtem, mikor megkeresett egy kiadó.

– Ez nyomós inspiráció. A napokban pedig már a hetedik kötettel jelentkezik.

– „Az ajtó” című Pécsen játszódik, 1507-ben. Egy cselédlány sorsán keresztül bontakozik ki a történet, ami, mint a nyomozásból kiderül, szervesen kapcsolódik a jelenkorhoz.

– Vannak-e valós rendőrsztorik a regényekben?

– Nincsenek. Nyomozóként nem élhetek vissza az emberek bizalmával. Legyen az bárki, saját történetük van, amit tiszteletben kell tartani.

– És rendőri zsargonok?

– Egyensúlyozom. A kifejezetten szakmai nyelvet nem biztos, hogy értenék az olvasók. Viszont, ha a köznyelvben elterjedt kifejezéseket használnám, azért meg valószínűleg a kollégáim nevetnének ki. Minden kritikát megszívlelek, mert olyan könyveket szeretek írni, amit mások olvasni szeretnek. A feleségem a legnagyobb kritikusom. De cenzúrázott már a 10 éves fiam is.

– Folytatás?

– Már készül, Nagyvázsony környékén játszódik a következő könyv. Tartani kell az évenkénti könyvbemutatót.

Biró Zoltán

Biró Zoltán 1975-ben született Lengyeltótiban. Gyermekként Öreglakon élt. Polgári végzettsége gépésztechnikus, azonban hivatásául a rendőrséget választotta. Elvégezte a Rendőrtiszti Főiskolát, a bűnügyi vonal több területén dolgozott. Jelenleg a Marcali Rendőrkapitányságon őrnagyi rangban bűnügyi osztályvezető-helyettesi munkát végez. Nős, két gyermek édesapja.