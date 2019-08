Régi fényében ragyog a lellei kápolna barokk oltára

Felszentelték a teljesen megújult balatonlellei Szent Donát Kápolna barokk oltárát és oltárképét.

Németh Norbert, a Balatonlellei Római Katolikus Egyházközség világi elnöke elmondta: a felújítás tizenöt millió forintba került, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatott. A restaurálást végző szakemberek az oltárképet letisztították, az oltár elöregedett darabjait kicserélték, valamint újra aranyozták és ezüstözték a díszítéseket.

Németh Norbert kiemelte: az 1950-es években megpróbálták szebbé tenni az oltárt, akkor azonban primitív technikát alkalmaztak, amit most ki kellett javítani. A felújítás azonban még nem ért véget, ugyanis a harmincöt évvel ezelőtt ellopott Szent Kajetán és Szent Damján szobrokat újrafaragják és visszateszik a kápolna két szélére. Németh Norbert hozzátette: a kápolnát 1748 környékén, a Majthényi család építette, később pedig Széchenyi István volt a kegyura. A kápolna harangját 1928-ban újraöntötték, a régit ugyanis elvitték az első világháború idején.

A turisták által kedvelt kápolnában évente egyszer misét is tartanak, keresztelőt és esküvőt viszont több alkalommal is szerveznek ide. Az oltárszentelő ünnepséget a település új plébánosa Szűcs Imre celebrálta. A Nagykanizsáról érkezett pap megkeresésünkre elmondta: jóleső érzés volt számára, hogy a hétköznap ellenére is több mint százan vettek részt az eseményen. Látszólag is nagyon összetartó közösség működik Balatonlellén. Szűcs Imre hozzátette: hétköznapi alkalmat már tartott a településen, az első miséjére pedig augusztus 11-én, vasárnap délelőtt kilenc órára várja a híveket.