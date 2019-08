Régi korok fesztiválján ünnepelnek Iharosban

Huszadik alkalommal szervezték meg az Iharosi Szent László Napokat a községben, a rendezvény pénteken kezdődött, ami szombaton látványos kosztümös felvonulással, íjászversennyel és koncertekkel is kiegészült

– A Szent László-napokat 2000 óta kihagyás nélkül minden esztendőben megtartottuk, s az idén is sok érdeklődőt várunk – mondta Horváth Győző, Iharos polgármestere. Kiemelt céljuk a közösségi összefogás, s a múltunk megismerése. Ezért úgy szervezték meg a programot, hogy valamennyi korosztály érdeklődését felkeltsék.

Péntek este a helyi katolikus templomba hívták a résztvevőket, ahol a Szent László Király Lovagrend két tagjának mesteri címet adományoztak. Szombaton a művelődési ház udvara és a szabadtéri színpad biztosított helyszínt az egész napos rendezvénynek. A falu fő utcáján kilenc órakor kezdődött a kosztümös felvonulás, ezután a nevezők tradicionális íjakkal mérhették össze ügyességüket az íjászversenyen, s lényeges tudnivaló, hogy ezen nem csak a rendezvényen fellépő egyesületek tagjai vehettek részt. Mozgó célpontra is lőttek az indulók, s a távlövészet sem maradt ki, a jubileumi találkozón összesen öt lovagrend képviseltette magát. A XI–XIV. századi fegyver- és viseletbemutatón kívül kulturális programok is várták a vendégeket, s többek közt a zákányi Dráva Gyöngye Ifjúsági Néptánc Egyesület is fellépett, az egész napos műsort pedig tűzijáték zárja.