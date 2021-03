Regisztrál és tesztel a falusi polgármester

Több faluban is gondot okozhat, hogy az egyedül élő idősek nem rendelkeznek internettel, és így nehezen tudnak jelentkezni a koronavírus elleni védőoltásra. Ezért a vidéki önkormányzatok igyekeznek segíteni a regisztrációban, s tesztelik is azokat, akik kérik. Gigében a polgármester személyesen is részt vesz ebben a munkában.

Ezt ne hagyja ki! Íme a baloldal kettős beszédének legkirívóbb példái A 90 éves Csontos Jánosné a háziorvosra várva üldögélt a gigei rendelő előtt, a járóbotjára támaszkodva. Nála otthon nincs internet, csak a messze lakó unokájánál. Az önkormányzati segítők azonnal felajánlották a segítségüket, hogy közösen regisztráljanak a vakcinára, de az idős asszony időt kért arra, hogy megbeszélhesse a doktorral, mert gyógyszer­érzékeny. – Nálunk ugyan van internet otthon, de nehezen igazodunk el rajta, ezért kell az önkormányzati segítség a regisztrációhoz – ismerte be Püspöki Sándor Lászlóné, aki élettársával együtt érkezett a rendelőbe. Közben az idős asszonyt egy antigén gyorsteszttel megvizsgálták a szociális alapszolgáltatási központ munkatársai és a polgármester, mint segítő.

– Annyit sem érez majd, mint amikor vércukrot mérünk – biztatták. – Három csík mutatja az eredményt tíz perc múlva. Látja?

– Nem, mert otthon hagytam a szemüvegemet. A teszteket az önkormányzat vásárolta a szociális keretéből, immár harmadik alkalommal.

Mindenkinek küldtek egy kérdőívet, amelyen be lehet jelölni, hogy az illető miben vár segítséget, a regisztrációban vagy a tesztelésben. Az akció eredményeképpen a település minden családja élt valamilyen megadott lehetőséggel. Tavaly óta csak néhány karanténos eset volt a faluban, megbetegedés nem történt.

– Mindenkivel meg kell értetni, hogy a védőoltás az egyetlen, ami megmenthet minket a vírustól – mondta Bálint Ildikó polgármester. – A kérdőívet szinte mindenki visszaküldte, ennek köszönhetően minden csütörtökön szervezünk tesztelést és regisztrációt a háziorvosi rendeléssel egy időben.

Egy-egy ilyen alkalommal 30–40 embert tesztelünk. Jövő héten folytatjuk az akciót, bár már minden helyi családot el tudtunk érni eddig is. Sokan inkább papíron jelentkeznek Nyomtatványokat szereztek be az adatkezeléshez és a megyei kormányhivatallal is felvette a kapcsolatot az önkormányzat, hogy a megfelelő helyre juttassák el a papír alapú regisztrációkat, amelyeket eddig összegyűjtöttek. Duplán igyekeznek segíteni a rászorulóknak, mert a papírok kitöltésén túl még e-mail-címet is nyitnak azoknak, akiknek eddig nem volt. Így papíron és elektronikusan is elküldhető a jelentkezés a vakcinára. A regisztráció és a tesztelés ingyenes és önkéntes, mindenkinek javasolják az önkormányzati dolgozók. Fotó: Lang Róbert A Mindmegette húsvéti ajánlata Sós falatok húsvétra – kipróbált, egyszerű receptek