Rekord dőlhet meg az idei átevezésen

Rekordot jelentő, több mint kétezer nevezés érkezett a nyár egyik legnagyobb szabadidősport-rendezvényére, a jövő vasárnapi Hervis Balaton-átevezésre.

Kilenc kilométeren át eveznek azok, akik neveznek az idei Balaton-átevezésre. A versenyzők Fonyód és Badacsony között tempózva érnek el a fonyódi kutyás üdülőhelyre, amely a rendezvény központja lesz ezen a hétvégén. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) csütörtöki sajtótájékoztatóján elhangzott kajakkal, kenuval, SUP-on, sőt sárkányhajóval is teljesíthető lesz a táv.

A sajtótájékoztatón Schmidt Gábor, az MKKSZ elnöke bejelentette, hogy a nevezés már meghaladta a tavalyi számot. Emlékeztetett, hogy a 2019-es eseményhez hasonlóan, az idén ő maga is vízre száll, és a sportág egykori klasszisai is ott lesznek az eseményen, hirdetve a mozgás fontosságát, népszerűsítve a természetet és a vízi sportokat.

Az MKKSZ elnyerte a 2021-es SUP-világbajnokság rendezési jogát, amelyet 2021. szeptemberében tartanak Balatonfüreden.

A Balaton-átevezésre a jövő hét végéig lehet nevezni a balatonatevezes.hu weboldalon, vagy a helyszínen az előző napon 12 és 17 óra, illetve a rendezvény napján 6.30 és 11 között.