Rekordév: tízmilliárdos bevétellel zártak a somogyi szállodák

Ismét jó évet tudhatnak maguk mögött a somogyi szállásadók, 2018-ban is százezrével fordultak meg a turisták a megyében. Tavaly is a nyári főszezon volt a legjobb a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint.

Rekordévet zárt tavaly a turizmus, hiszen minden eddiginél több vendég pihent hazánkban. Somogy szolgáltatóinak sincs oka a panaszra, hiszen tavaly összesen 625 ezer 912 turista szállt meg a somogyi szállodákban, s több, mint 1 millió 774 ezer vendégéjszakát töltöttek vendégségünkben. Ezzel a Somogy megyei hotelek 11 milliárd 783 millió forint szállásdíjbevételt realizáltak.

A legerősebb időszak vendégek számát és az eltöltött éjszakák számát tekintve idén is a főszezon volt. Ami pedig a szállásra költött összegeket illeti a főszezonon kívül szeptemberben is szép bevételek képződtek a megye szállodáiban.

Tavaly egyedül Siófok tudott bekerülni a húsz legkedveltebb hazai úti cél közé. Megyén belül is a Balaton fővárosa viszi a prímet a vendégek, vendégéjek és a bruttó szállásdíj tekintetében is. Ott tavaly 262 ezernél is több turista fordult meg, a képzeletbeli dobogó második fokára a fesztiválokról híres Zamárdi került, ahol több, mint 55 ezren szálltak meg hotelekben. Harmadik Balatonszemes hasonló vendégszámmal, de jó eredményeket hozott Fonyód is, ahol 2018-ban 29 ezer 442 vendég szállt meg szállodában. Az első tízben még ott találjuk Balatonboglárt, Balatonszárszót, Balatonlellét, a megyeszékhelyt és Balatonfenyvest, valamint Balatonvilágost is.

Habár országosan nőni tudott a turistaforgalom, ugyanez Somogy megyére nem mondható el. A KSH adatai alapján az előző két év viszonylatában összességében 5,3 százalékkal csökkent a forgalom a somogyi szállodákban. – Az egyéb szálláshely-kategóriába tartozó magánszállások nem szerepelnek a statisztikában, pedig a teljesítmény együtt mérhető – mondta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke. – A mi tapasztalataink alapján telt házas volt a nyáron a Balaton. Az őszi és tavaszi szezonokban is sok vendég volt.

Hozzátette: azt a munkát amit elkezdtek a balatoni szolgáltatók az éves szezon megteremtésével, a Balaton újrapozicionálásával, a Balaton-brand kialakításával, óriási lendülettel kell folytatni.

– Ehhez jó alapok az elmúlt évek és a jövőbeni fejlesztések – fogalmazott a Balatoni Szövetség alelnöke. – Itt gondolhatunk a Kisfaludy-programon keresztül megvalósuló beruházásokra, valamint a Balatoni Hajózási Zrt.-ben az állami szerepvállalás miatt várható fejlesztésekre.

Gombamód gyarapodó apartmanházak

Fekete Tamás a statisztikák elemzése során kiemelte: nem lehet elmenni szó nélkül az elmúlt években felépült apartmanházak mellett. – Azok a turisták, akik korábban szállodákban pihentek, ma már a saját ingatlanukban töltik a szabadidejüket – mondta a szakember. – De ettől még ők is jelen vannak a balatoni turizmusban. Tehát, ha komplex módon nézzük a Balaton idegenforgalmát, jó az irány. Erősíteni még azokban a küldő országokban kell, ahol eddig nem fordítottak kellő figyelmet a magyar tengerre.