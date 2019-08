Rekordot döntött a Strand Fesztivál

A szezon végén megtöltötte a déli partot a MOL Nagyon Balaton nyárzáró eseménye, a Strand Fesztivál. A 2013-ban indult rendezvényre 126 ezren látogattak el, s a hazai fesztiválszervezés történetében először fordult elő az, hogy az ötnapos fesztiválon háromszor is telt ház volt.

A nyitónapon átadták a Petőfi Zenei Díjakat, s olyan fellépők szórakoztatták a zenerajongókat, mint a Bastille, Anne-Marie, Dimitri Vegas és Like Mike, valamint John Newman, Jason Derulo és Steve Aoki. Mellettük több száz hazai kedvenc is a húrok közé csapott.

A szervezők hazai és világsztár fellépők bevonásával csatlakoztak az Ökumenikus Segélyszervezet iskolakezdési akciójához. A karitatív program keretében 140 diák iskolakezdését támogatta a Strand Fesztivál egymillió 400 ezer forinttal.

A Strand Fesztivál közvetlen szomszédságában, és vele egy időben zajlott a B my Lake fesztivál is, amely ugyancsak emlékezetes a résztvevők számára. A legnagyobb sikert a Tale of Us és Sven Väth naplementés koncertje hozta, az eseményen 4 nap alatt 46 ezren buliztak.

A MOL Nagyon Balaton-programsorozat a két zenei fesztivállal azonban még nem ér véget, hiszen szeptember 13-án és 14-én egy újabb felejtethetetlen helyszínen lehet zenei csemegében részük az érdeklődőknek. A balatonboglári Gömbkilátó lábánál indul a Balaton Piknik, ahol mások mellett a Morcheeba is fellép.