Reményt is ad az óriás vörsi betlehem

Hetvenegyedik alkalommal készült el Európa legnagyobb templomban épített betleheme Vörsön. Az 50 négyzetméteres építményt idén is a helyiek készítették el és februárig több tíz­ezer látogatót várnak falujuk templomába.

Az utolsó tujaágak kerültek fel a vörsi betlehem alapzatára kedden délelőtt. Tucatnyi helyi készítette el hetvenegyedik alkalommal a templomi építményt. A legfiatalabb építő 22 éves volt, a legidősebb pedig a 79. életévét töltötte be. Van, aki csak egy órára, de beugrott segíteni. Más a teherautóját adta kölcsön a szállításhoz.

– Harminc láda mohát, sok-sok kilónyi faanyagot, hét utánfutónyi tuja- és fenyőágat használtunk fel – mondta el Köcski István. Hozzátette: idén új égősor került az 50 négyzetméteres betlehemre, a pásztorok előrébb kerültek és az egyik jászol az építmény jobb oldalára került. Múlt héten a szerkezet megalkotását követően a hátteret készítették el, aztán jöhetett a díszítés. Már csak apróbb munkálatok vannak vissza.

– Győrből már telefonáltak, hogy három busszal jönnének látogatni a betlehemet, februárig több tízezer magyar és külföldi látogat el hozzánk megcsodálni az építményt – mondta el Köcski István. Hozzátette: minden adventi vasárnapon bábtáncoltatással is készülnek a látogatóknak.

– A misét követően előadjuk a bábtáncoltatást, december 23-24-én pedig a falut járjuk, de hívtak minket Niklára, Balatonszentgyörgyre és Zalaszántóra – mondta el Köcski István. Megjegyezte: a kezükben egy megújult betlehemet visznek, a pásztorok új subában, az angyalok pedig új bekecsben mutatkoznak be a közönségnek.

– 71 éve készült el először a vörsi betlehem, s évről évre a helyiek összefogásával újra megépül – mondta el Ungvárszki Imre, a település plébánosa. Hozzátette: a somogyi faluban az adventi időszak aktív, cselekvő készülődés azért, hogy a helyieknek és a településre látogatóknak örömet szerezzenek.

Vasárnapi áldás

1948-ban még kis méretben készült csak a vörsi betlehem, majd az 50-es években egy kezdeményezés hatására a Jézus Szíve oltárt lebontották és annak a helyére építettek egy nagyobbat.

– December elsején, vasárnap kettőkor mutatjuk be a betlehemet az ünnepi szentmisén, amelyet Varga László megyés püspök celebrál, majd az egy éve alakult Kis-Balaton Vörsi Dalkör műsora következik – mondta el Ungvárszki Imre, a település plébánosa. Hozzátette: az utolsó adventi vasárnapon Kiss Iván címzetes prépost, kerületi esperes mutatja be a szentmisét, majd a helyiek bábtáncoltatása következik. Az adventi vasárnapokra műsorral készülnek a balatonszentgyörgyi Dobó általános iskola diákjai, a marcali Fény gyermekei ifjúsági zenekar. Idén már padfűtés is várja a templomba érkezőket. Az óriás betlehem reggel kilenctől este öt óráig látogatható egészen február másodikáig.