Rendelés helyett inkább főzőcskézünk a járvány idején

Feltérképezte az agrárpolitika közgazdasági modelljeit, majd a helyi élelmiszerek gazdasági hatását, illetve a koronavírus-járvány alatti fogyasztói szokásokat kutatta, és doktori iskolát irányít az egyetemen. A neves közgazdászt, Fertő Imrét kitüntették eddigi munkásságáért.

A Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Fertő Imre, a Szent István Egyetem Kaposvári Campusa Gazdasági Kar egyetemi tanára, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont főigazgatója az agrár-közgazdaságtan területén folytatott, jelentős nemzetközi visszhangot kiváltó kutatásai, valamint a hazai gazdálkodástudományi doktori képzés megújításában betöltött szerepe elismeréseként.

– A különböző összesítésekben hihetetlenül hosszúra nyúlik az Ön tudományos pályája állomásainak felsorolása. Hogyan vezetett az útja Kaposvárra?

– 1992 óta az MTA Közgazdságtudmányi Intézetében dolgoztam, ami tavaly szeptembertől az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat része lett. Segédmunkatársként kezdtem és végigjártam a tudományos szamárlétrát, míg a közgazdasági és regionális kutatóközpont főigazgatója lettem. Eredetileg agrárközgaszdászként végeztem az akkori Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, aztán a Konjunktúra és piackutató intézetben kezdtem el dolgozni 1982–92 között. Átkerültem az akadémiai intézetbe, közben 1996-ban már tanítottam az akkori Budapesti Közgazdasági Egyetemen, a későbbi Corvinuson. 15 éve alakítottam meg a saját kutatócsoportomat a közgazdaságtudományi intézetben. Amikor eljöttem a Corvinusból, Kerekes Sándor professzor hívott Kaposvárra, hogy vegyek részt a doktori iskola munkájában. Tavaly vettem át tőle a doktori iskola vezetését.

– Somogy agrármegye, ez a helyszín passzol az ön kutatási témáihoz.

– Annak idején az agrárpolitika közgazdasági modelljeivel kezdtem a kutatásaimat, az erről 1999-ben megjelent monográfiámat tankönyvként használták az oktatásban. Amikor kimentem Angliába PHD-zni, a nemzetközi agrárkereskedelem irányába fordult az érdeklődésem, a mai napig fontos része a kutatásaimnak.

– Ha jól értesültem, nemrég meglepő eredményre jutott a helyi termékek vizsgálatakor.

– A helyi élelmiszerek költségéről és hasznáról szól egy most futó kétéves projektünk, melyet idén kell befejeznünk. Elterjedt nézet, ha helyi élelmiszert fogyasztunk, az jó a helyi gazdaságnak. Azt néztük meg, hogy valóban így van-e. Első körben áttekintettük a nemzetközi irodalmat. Azt hittem, hogy ezrével lesznek kutatások, de az elmúlt 20 évet átnézve az adatbázisokat kiderült, hogy kevesebb mint 50 tanulmány foglalkozik csupán azzal, hogy milyen pozitív hatásai vannak a helyi élelmiszereknek. Pozitív hatást elvétve sikerült kimutatni, de negatívat nem, inkább semlegest. Némi pozitív hatást kifejt a helyi munkaerőpiacra és a helyi gazdaság kibocsátására.

– Az utóbbi hónapokban a koronavírus-járvány rányomta a bélyegét a kutatásokra?

– Éppen a helyi élelmiszerekről végeztünk egy nagy kérdőíves, országosan reprezentatív felmérést, de májusban pont belefutottunk a járványba. Ez abból a szempontból jó volt, hogy megnézzük, hogyan hat a vírus az emberek viselkedésére. Kiderült, hogy a járvány nem igazán változtatta meg a fogyasztói, élelmiszervásárlási szokásokat. Megkérdeztük, szoktak-e ételt rendelni, mennyire gyakran vesznek helyi élelmiszert, és ezt az egészséges életmóddal kapcsolatos kérdésekbe csomagoltuk. Három nagy csoportot különböztettünk meg végül, a konformistákat, a takarékosakat és a pihenni vágyókat. Azt feltételeztük, hogy a járvány miatt az emberek több ételt rendelnek majd, ehelyett inkább otthon főzőcskéztek.

– Mi lesz a következő kutatási téma?

– Nekem az igazi szerelem a nemzetközi agrárkereskedelem. Szeptemberben indul egy 4 éves uniós projekt, amely nemzetközi konzorciumban elemzi, hogyan tudjuk jobbá tenni az erről szóló modelleket. Létezik egy elméletibb és a másik, adatvezérletebb kutatás és a kettő házasítása projekt célja.

– Mi magyarok hogy állunk az agrárkereskedelemben?

– A lehetőségeinkhez mérten jól, állhatnánk jobban, de rosszabbul is. Ez egy dinamikus folyamat, meg kell küzdeni az eredményekért. Olyan, mint minden más az életben, mert nem úgy van, hogy ha elértem valamit, akkor hátradőlök. Másnap is felkel a Nap, új kihívások jönnek.

Kutatta a területi különbségeket

Fertő Imre a területi különbségeket is kutatta magyar-szlovén összehasonlításban. A mezőgazdaság időbeli átalakulásával ugyanis elég sokat foglalkoznak, de ennek a térbeli aspektusával kevesebbet. Nehéz megmondani, hogy bizonyos gazdasági tevékenységek miért éppen ott vannak, ahol. Szerinte még sok mindent nem tudunk, egyebek mellett azt, hogy a sertéstenyésztés vagy a tejtermelés miért csak bizonyos térségekre koncentrálódik. Hazánkban szétválik a kisüzemi vagy családi és a nagyüzemi gazdaság, és térben is másképp elhelyezkedve kapcsolódnak a piacokhoz. Szlovéniában kisebb a mezőgazdasági termelőterület, és ott is sok a hátrányos helyzetű térség. Azt is vizsgálták, hogy az állami programoknak van-e hatása az vidék jólétére.

Fertő Imre 1992-től az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében dolgozik. 2005-től az „Agrárgazdaságtan és Vidékfejlesztés” kutatócsoport vezetője. 2019 szeptember 1-től a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont főigazgatója. 2007-től az MTA doktora.