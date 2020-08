Rendhagyó évnyitón díjazták a kaposvári pedagógusokat

A járványügyi helyzet miatt a 40 éves Kinizsi lakótelepi tagiskolába tervezett hétfői tanévnyitónak a Városháza díszterme adott otthont.

– Talán soha nem volt még akkora szükség a jó iskolákra, mint ma – hangsúlyozta Szita Károly. – Mert bár abban bízunk valamennyien, hogy a koronavírus csupán epizódszereplő lesz az életünkben, az is nyilvánvaló, hogy a ragály alig néhány hónapos jelenléte is alapjaiban változtatta meg az életünket. Mindannyiunkét. S a jó iskolának bizony késznek kell állnia arra, hogy felkészítse a gyermekeket az efféle, a normális rendjéből kizökkent életre is. Amikor nem a megszokott rutin szerint zajlik az oktatás sem.

A polgármester arról is szólt: az élet összes területén, így az oktatásban is új kihívásokkal kellett szembenézni. Amikor a pedagógusoknak új módszerekkel, digitális eszközökkel, az interneten kellett tanítaniuk, amikor a diákoknak rendkívül önfegyelemre volt szükségük, hogy otthon is leüljenek tanulni. Szita Károly a szakembereknek köszönetet mondott az elmúlt tanévben tanúsított helytállásért, s azt kérte: tegyenek, tegyünk meg minden annak érdekében, hogy továbbra is a jövő nemzedékei, a mi gyermekeinek és unokáink, az ő boldogulásuk álljon az oktatás középpontjában. – Működjünk együtt a lehető legszorosabban – mondta. – Segítsük egymás munkáját és életét, hogy a rendkívüli helyzetre ne hátrányként, hanem különleges lehetőségként tekinthessünk.

Több díjat is átadtak az ünnepségen, Palkovics László innovációs és technológiai miniszter oklevelét Mészáros Jánosnak, a KSZC Lapmping József Technikum és Szakképző Iskola tanára kapta.

Díjazottak

Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere dicsérő oklevelet adományozott a gyermekek nevelése, oktatása érdekében végzett kiemelkedő színvonalú, eredményes pedagógiai munkájáért

Hermann Anikó , a Festetics Karolina Központi Óvoda óvodapedagógusának

, a Petőfi Sándor Központi Óvoda óvodapedagógusának Fodor Zoltánné, a Tar Csatár Központi Óvoda Szántó Utcai Tagóvodájának tagóvodavezetőjének.

A gyerekek nevelése, oktatása érdekében végzett kiemelkedő színvonalú, eredményes pedagógiai tevékenységet segítő munkájáért elismerő oklevelet vehetett át:

Horváth Tiborné, a Rét Utcai Központi Óvoda óvodatitkára

A tanulók nevelése, oktatása érdekében végzett kiemelkedő színvonalú, eredményes pedagógiai munkájáért dicsérő oklevelet vehetett át:

Molnár Valéria , a Gárdonyi Géza Tagiskola tanítója

, a Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola tanára Teveli Róbert, a Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum tanára

A tanulók nevelése, oktatása érdekében végzett kiemelkedő színvonalú, eredményes pedagógiai tevékenységet segítő munkájáért polgármesteri dicséretben részesült:

Mátés László , a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium rendszergazdája

, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola gazdálkodási ügyintézője Nyári-Hella Zsuzsanna, a Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kollégiumi nevelője

A szakképző intézmények érdekében végzett kiemelkedő színvonalú munkájáért elismerésben részesült:

Gerse Eliza, a Kaposvári Szakképzési Centrum pénzügyi referense

A köznevelési intézmények érdekében végzett kiemelkedő színvonalú munkájáért dicsérő oklevelet vehetett át:

Márton Lászlóné, a Kaposvári Tankerületi Központ pénzügyi referense

Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere gratulációját fejezi ki

, aki Bonis Bona a Nemzet Tehetségeiért díjat vehetett át Iváncsikné Kálmán Éva, tanárnőnek, aki Németh László díjat vehetett át több évtizedes kíváló pedagógiai munkájáért.

Professzor Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások minisztere elismerő oklevelet adományozott a kiemelkedő szakmai tevékenység elismeréseként:

, a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola intézményvezető helyettesének Szijártó Csilla, a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola intézményvezető helyettesének

Dr. Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter elismerő oklevelet adományozott a kiemelkedő szakmai tevékenység elismeréseként:

Mészáros János, a Kaposvári Szakképzési Centrum Lamping József Technikum és Szakképző Iskola tanárának

Több évtizedes pedagógiai munkájáért Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehetett át: