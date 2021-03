Rendhagyó módon tartották a századik matekórát a zrínyisek

Pizsamában matekoztak pénteken délelőtt a kaposvári Zrínyi-iskola hatodikosai. Századik számtanórájukat tartották meg rendhagyó módon.

– Lett volna matektorta, vagy valami hasonló is, ha járnánk most iskolába – mondta Harangozó Andrea. – Online oktatás lévén kézenfekvő volt a pizsama. Egy tanítványom mesélte nemrég, hogy még délben is pizsamában ült a monitor előtt.

Pénteken volt olyan diák, aki még az ágyból sem kelt fel a tanuláshoz. Akadt azonban olyan is, aki csak a matekóra kedvéért vette vissza éjjeli öltözékét. A legtöbben reggel óta köntösben várták a tízkor kezdődő matektanórát.

– Reggel óta pizsamában voltam, nagyon vártam ezt az alkalmat – mondta Pabst Kamilla. – Vicces volt és különleges, s mintha figyelni is jobban tudtunk volna valamennyien… A rövid pizsamabemutató után online tesztet kellett kitöltenünk.

A feladatokat a diákok állították össze. Mindenki egy kérdést és négy lehetséges választ küldött magáról a tanárnőnek, s ő ezek alapján állította össze a tesztet a diákoknak.

– Végig vezettem a versenyben, csak az utolsó pillanatban előztek meg – mesélte Kamilla.

– A legtöbb választ én is tudtam, a többit pedig betippeltem – mondta Kiss Milla, aki testhez álló utolsó kérdésekkel került az élre. – Jó volt, hogy a teszt ahhoz is hozzásegített, hogy egy kicsit jobban megismerhessük egymást. Örülnék, ha hasonlóképpen ünnepelnénk az összes tantárgy századik óráját – tette hozzá a kislány. – A századik óra azonban nem minden tárgyból jön össze a tanév végéig.

Angol nyelvből is az online oktatás idején értek el a századik órához. – Az angolnál a pizzázás a hagyomány, az sajnos ezúttal elmaradt – mondta Harangozó Andrea.