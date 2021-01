Rendkívüli időkben külön, ám mégis együtt ünnepel Kaposvár

Száznegyvennyolc évvel ezelőtt lett rendezett tanácsú város Kaposvár. Az évfordulót hagyományossá vált városnapi rendezvény keretében szoktuk megünnepelni, idén azonban a vírushelyzet adta rendkívüli körülmények miatt változtatni kellett a szokásokon.

Kaposvári díszpolgára idén Kerekesné Pytel Anna, zenepedagógus lett.

Pro Urbe Kaposvár kitüntetésben részesült:

Dr. Csillag Gusztáv, az igazságszolgáltatásban, és a helyi közéletben végzett több évtizedes, példaértékű munkájáért, amellyel hozzájárult Kaposvár hírnevének öregbítéséhez.

Dr. Csapó János, több évtizedes, magas színvonalú tudományos és oktatómunkájáért, amellyel hozzájárult Kaposvár hírnevének öregbítéséhez.

Lőrincz Sándor, a helyi kulturális életben végzett magas színvonalú munkájáért, amellyel hozzájárult Kaposvár hírnevének öregbítéséhez.

Kaposi Mór Oktató Kórház, a város és a megye lakosai érdekében végzett, csaknem két évszázados, magas színvonalú munkájáért, amellyel hozzájárult Kaposvár hírnevének öregbítéséhez.

Az év sportolója címet az I. MCM Diamant Kaposvár röplabdacsapata kapta

Ők vehettek át Kaposvár Szolgálatáért kitüntetéseket:

Baloghné Kalocsa Tünde, pénzügyi ügyintéző, Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóság

25 éve dolgozik a Polgármesteri Hivatalban. Munkáját a kezdetek óta nagy pontossággal, hozzáértéssel végzi, köszönhetően annak is, hogy folyamatosan képzi magát. Személyével is hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt évek pénzügyi-gazdasági feladatait mindig szabályszerűen, gördülékenyen, precízen tudtuk megvalósítani.

Buzásné Balogh Judit, a Polgármesteri Hivatal iktatója

30 éve dolgozik a Városháza központi iktatójában. Munkája kevésbé van szem előtt, de annál nagyobb pontosságot és megbízhatóságot igényel. Különösen azon a területen, ahol ő dolgozik – a Szociális Irodán. A kollegák szerint ráadásul számos lényeges adatot fejben is tart, ráadásul úgy emlegetik, mint a Városháza egyik élő emlékezete.

Csordás István, matematika-fizika szakos tanár, Eötvös L. Műszaki Szakközépiskola

Munkáját még végzős hallgatóként kezdte meg a Gépipari Szakközépiskolában, ahol nyugdíjba vonulásáig dolgozott, de még ezt követően is szolgálta szeretett iskoláját, óraadóként tanított tovább matematikát és fizikát is. Osztályfőnökként is odafigyelt tanítványaira, szívügyének tekintette a tehetséggondozást. A tanításon túl pedig az iskolai közösségi élet egyik fő szervezője volt, legyen szó akár a diákprogramokról vagy a nyugdíjas találkozókról.

dr. Fábos Beáta, bőrgyógyász, allergológus, immunológus főorvos

Gyógyító tevékenysége mellett számos orvosi tanulmány szerzője, szakmai konferenciák előadója, aki a közösségért is szívesen dolgozik. A koronavírus első hulláma idején, tavasszal ingyenes, önkéntes munkát végzett, rendszeres felvilágosítást, tanácsadást tartott a nagypiacon. Praktikus tanácsokkal látta el az érdeklődőket a fertőtlenítőszerek és a védőeszközök használatával kapcsolatban, valamint hasznos információkkal szolgált az allergiaszezonról is.

Fándly Csaba, színművész, Csiky Gergely Színház

2008-ban diplomázott itt Kaposváron, s azóta is tagja a Csiky Gergely Színháznak. Tehetsége már korán megmutatkozott karakterszerepekben, az évek során pedig igazi húzóemberré vált, és hamar lehetőséget kapott saját rendezésekre is. Volt az év színésze, és megkapta a Molnár Piroska által alapított Nagymama díjat is.

Gábor Mária Magdolna, gyógypedagógus, fejlesztő szakember Gyöngyfa Napközi Otthon

2006 óta gyógypedagógusként dolgozik a Gyöngyfa Napközi Otthonban, ahol azért dolgozik, hogy az értelmi- és halmozott fogyatékkal élő fiatalok és felnőttek sikereket érjenek el a vizuális alkotó tevékenységek során. Az elkészült műveket számos alkalommal láthatták kiállításokon is. Segíti a nehézségekkel élőket és azok családtagjait is.

Harsányi Csaba, vállalkozó

A Donner-Császárrét Érték Egyesület megalapítója és egyik vezetője. Nekik köszönhetően valósult meg többek között a Kaposrétsoron kialakított sportpálya felújítása, bővítése, a Császárréten tartott gyermeknapok szervezése, lebonyolítása. Harsányi Csaba az ottani közösség motorja, aki folyamatosan munkálkodik a Donner – Császárrét városrész rehabilitációjának, fejlődésének elősegítésén.

Hujber Tamásné, pszichológus, tehetségfejlesztő tanár, Klebelsberg Kollégium

16 évig a dolgozott a Bárcziban, az ő nevéhez kötődik a kaposvári iskolapszichológiai hálózat elindítása. 2008 óta pedig a Klebelsberg Középiskolai Kollégium dolgozója, szakmai vezetője az intézmény Tehetségpontjának. 2003-tól a Napkerék Egyesület alapító tagja. Szívügye a leszakadó roma közösségek, tanulók támogatása. Számos konferencia szervezője, jelentős szerepet vállalt abban a programban, amelynek köszönhetően a kaposvári járásban közel 500 inaktív munkavállalót derítettek fel, és támogatták 480 fő elhelyezkedését.

Illés János, sportvezető, Rákóczi FC

Illés János évtizedekig együtt lélegzett a Rákóczival. Két évtizeden keresztül dolgozott a zöld-fehér klubnál, vezetése alatt tizenegy évet töltött az NB I-ben a focicsapat. Több olyan tehetséges futballistát szerződtetett, akiknek a kaposvári focirajongó közönség szívesen és lelkesen szurkolhatott. Olyan ember, aki ügyvezetőként és sportigazgatóként is mindig arra törekedett, hogy minden fél nyertesnek érezhesse magát.

Illés László, Közúti Közlekedési Szakszervezet Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. alapszervezetének elnöke

1992-től a kaposvári közlekedési cég gépjármű vezetője. Ahol nemcsak vezet, de szakszervezetisként képviseli a munkavállalókat. Munkájában igényes, pontos, kollégái hallgatnak rá. Szociálisan érzékeny, szívesen intézi társai ügyeit. Egyenes kemény, korrekt tárgyaló partner. Évtizedekig volt labdarúgó játékvezető.

Kubatov Antal, a Kaposvári Táncsics Gimnázium tanára

Tanítványi azt mondják róla, hogy olyan különleges képességei vannak, amelyekkel azonnal felkelti a tanulók érdeklődését még akkor is, ha éppen nehéz matematikai feladatok megoldását mutatja be. Az elmúlt több mint 40 évben széles körben elismerést, tiszteletet és szeretetet váltott ki szaktanárként, kollégaként, osztályfőnökként, szakmai irányítóként. Nevéhez kötődik a speciális matematika tagozat létrehozása.

Nagyné Horváth Mónika, népjóléti referens, Polgármesteri Hivatal Titkársági Igazgatóság

Mónikával 2007 óta dolgozunk együtt itt a városházán. Hozzá tartoznak a szociális és gyermekjóléti ügyek, az egészségügyi alapellátások körébe tartozó önkormányzati feladatok. Minden intézményük vezetője nagy bizalommal fordul hozzá, hiszen megtapasztalhatták, segítőkész hozzáállását, emberségességét.

Ojtó Lajos, a Slendy Kft. ügyvezető igazgatója

Ha Ojtó Lajosra gondolunk, akkor eszünkbe jut a frissen sült kenyér illata, a kiváló pékáruk íze. Lajos 1993-ban alapította a Slendy pékséget, s azóta is folyamatosan fejleszti azt. Elhivatottságával példát állít a fiatalok elé, akiknek mindemellett lehetőséget ad a szakmai gyakorlat megszerzésére is.

Szabó Klaudia, tanszakvezető, Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola

Szólista, kamaraművész, pedagógus. Klaudia nemcsak maga szólaltatja meg mesterien a klarinétot, de tanítványai is számos hangversenyt adnak. Tagja a Kaposvári Szimfónikus Zenekarnak, ő alapította a Kaposvári Fúvósok Egyesületét. Többek között neki köszönhető, hogy a zene világnapján a város utcáin, terein is megszólal a zene több száz gyermek és pedagógus közreműködésével.

Sziberné Fehér Éva, intézményvezető Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság

2015 óta az intézmény vezetője, de korábban a ranglétrát megjárva szinte minden munkakörben szerzett tapasztalatokat, illetve aktív részese volt a napi munkafolyamatok elvégzésének. Hozzá tartozik a város legtöbb intézménye, amely rengeteg feladattal, megszámlálhatatlan emberi kapcsolattal jár, de amelyeket a mindennapokban türelmesen, mosolyogva, megértéssel, empátiával és magas felelősségtudattal kezel.