Rendkívüli időkben külön, ám mégis együtt ünnepel Kaposvár

Díszes külsőségek, ünnepi műsor helyett lelki összetartással ünnepli január 23-án Kaposvár, hogy 148 évvel ezelőtt lett rendezett tanácsú város. A héten rendhagyó módon Szita Károly polgármester személyesen kereste fel az idei kitüntetetteket, illetve kisebb csoportokban, biztonságos körülmények között fogadta őket a városházán.

– Volt szerencsém részt venni néhány városnapi ünnepségen, ilyenkor zsúfolásig megtelik a Csiky Gergely Színház vagy a Szivárvány Kultúrpalota. Ez mindig igazi társadalmi esemény, de most a vírus miatt másképp lett.

– Otthonunkban ünneplünk külön-külön, de mégis együtt. Kevés település képes erre, de mi igen, mert erős a közösségünk. Bennünket összeköt a város szeretete, és az, hogy Kaposvár a közös otthonunk. A városnap lehetőséget biztosít arra, hogy megálljunk egy kicsit, és hálásan gondoljunk szüleinkre és nagyszüleinkre, hiszen nélkülük mi sem élhetnénk ebben a városban. A város napján hálát adhatunk a bennünket érő örömökért is, a megszületett és megszületendő gyermekekért. Hálát adhatunk azért, ha eddig elkerült bennünket a baj. S ugyanilyen fontos, hogy lélekben osztozzunk azok gyászában, akik a szeretteiket veszítették el, s akik távozásával szegényebb lett a város.

– A városnap általában a számvetés ideje. Mindenkinek nehéz év volt 2020, ennek megfelelően most az értékelés sem lehet szokványos.

– Rendkívüli időket élünk. Kettős arca volt a mögöttünk hagyott esztendőnek. Egy évvel ezelőtt még felhőtlen optimizmussal, megújult lendülettel vágtunk bele az előttünk álló feladatokba, az év elején még arra készültünk, hogy nyugodt körülmények között folytathatjuk a városépítő munkánkat. De alig telt el két hónap 2020-ból, és minden megváltozott. Okunk lett mindennél jobban félteni a szeretteinket, lemondtunk sok mindenről ebben az időszakban, de ezt azért tettük, hogy megvédjük egymást, ne maradjon senki ellátatlan. Erre fordítottuk az energiáink jelentős részét. De az év másik arcát mutatja, hogy a baj közepén sem húztuk be a féket. Minden folyamatban lévő beruházást tető alá hoztunk, néhányat hadd említsek is meg. Megépítettük az ország egyik legkorszerűbb szennyvíztisztító telepét. Hasonló beruházás volt a mindenki által látott, de sok türelmet igénylő építkezésünk, a közlekedési központ kialakítása is.

Öröm az, hogy miután a korábbi ipari parkunk betelt, egy új ipari parkot is tudtunk létesíteni. Itt már az első gyárcsarnok is felépült, a Heros Zrt. üzeme. Mindezt azért tettük, mert a gazdaság nem dőlhet be, a családok nem veszthetik el a megélhetésük alapját jelentő munkahelyeket és jövedelmet. Mi is érzékeltük, amikor a Covid-járvány első hullámával szembesültünk, hogy júniusig nőtt a munkanélküliek száma. Pedig az évet úgy kezdtük, hogy már majdnem mindenki dolgozhatott ebben a városban, aki ezzel akarta megteremteni önmaga és családja biztonságát. Szóval volt mit tennünk ez ügyben is, s örömteli, hogy a munkahelyek számát tekintve decemberre csaknem elértük a 2020 januári adatainkat. Hogy ezt meg tudtuk tenni, abban nagymértékben segítettek a kormány és az önkormányzat által bevezetett gazdaságvédelmi intézkedések.

– Közben azért elkészültek beruházások, fejlődött Kaposvár. Ilyen tekintetben hol tart a város, mit értünk el eddig, és mit hozhat a közeljövő?

– Beszélhetünk beruházásokról, amelyek nagyon fontosak, de minden egyes fejlesztésnek azt a célt kell szolgálnia, hogy a kaposváriak jobban élhessenek. Soha nem lehet egyetlen építkezésünk sem öncélú. Mielőtt erre fordítanánk akár csak egy forintot is, már előtte választ kell tudni adni arra, hogy ettől miért lesz jobb az itt élőknek. Most az a legfontosabb, hogy legyünk túl azon a bajon, amit a koronavírus okozott mindnyájunk életében. Persze tudjuk, hogy egy város soha nincs kész, ezért folytatjuk az évtized végéig tartó programunkat, amelyet a kaposváriakkal közösen alkottunk meg 2019-ben.

– Ezek szerint a vírus nem törte meg azt a lendületet, amellyel a kitűzött várospolitikai célokat igyekeznek megvalósítani.

– Nem, sőt! Hogy ez érezhető legyen, négy célunkat szeretném kiemelni. 2030-ra az ország egyik legegészségesebb városa szeretnénk lenni, mert ez olyan érték, ami semmi mással nem pótolható. Érdemes szót ejtenünk a kaposvári vállalkozásokról is, ugyanis a családok magasabb életszínvonalát csak minőségi munkahelyekkel érhetjük el. Ez jelenti a teljes foglalkoztatottságot, hogy mindenki dolgozhasson, aki akar, és jelenti a magasabb munkabéreket is. Optimisták vagyunk, még ebben az esztendőben egy új ipari park építésébe kezdünk, hiszen új befektetőket várunk Kaposvárra. Sokat dolgozunk azon, hogy minél több befektető érkezzen hozzánk. A tervek közt szerepel, hogy a hadiipar is otthonra találhat városunkban.

Ha mindez megvan, akkor jó eséllyel teremtjük meg annak az alapját, hogy Kaposváron egyre többen éljünk, tehát emelkedjen a népességszám is. Azt szeretném, ha Kaposvár erősödése a közösségünk gyarapodásában is tetten érhető legyen. Szintén említést érdemel az, amit az energiapolitikában és a klímavédelem terén teszünk. A cél az olcsó energia, hogy minél kevesebbet kelljen érte fizetnünk, és mindezt a megújuló energiák telepítésével értük és kívánjuk elérni ezt követően is.

– Amíg eljutunk idáig, lehet, hogy rögös lesz az idei év. Járványügyi költségvetés készül, az iparűzési adót elvonták a nagyobb települések önkormányzataitól, de tudjuk, hogy a kormány ebben is megsegítette Kaposvárt.

– Pontosítanám, amit Ön mondott. A befizetendő ipar­űzési adót nem vonta el senki, az ott maradt a vállalkozásoknál. Mégpedig azért, hogy megőrizhessék a munkahelyeket és ne gyengüljenek, hanem inkább erősödjenek. Ez persze kiesést jelent a városnak, de a polgármesternek az a feladata, hogy megoldja az ilyen helyzeteket. Sírással, könyörgéssel eddig ez még sohasem sikerült senkinek, most sem ezt kell tehát tenni, hanem dolgozni. Járványügyi költségvetést készítünk, ami annyit jelent, hogy két cél elsőbbséget élvez mindenben.

Az egyik az egészség védelme, az egészségünk megőrzése, a másik a munkahelyek megőrzése, a gazdaság talpon tartása. Minden más csak ezután következhet. Ez annyit jelent, hogy erre szánjuk a 2021-es költségvetésünket. Az aktuális járványügyi helyzetnek és a lehetőségeknek megfelelően negyedévente felülvizsgáljuk a büdzsét, s ha az egészségvédelemre és a munkahelyek védelmére kell még pénz, oda fogjuk tenni. Amennyiben pedig úgy állunk, hogy a járvány lecsengőben van – és bízom benne, hogy ez minél hamarabb bekövetkezik –, akkor juthat minden egyébre forrás. Ezt jelenti a járványügyi költségvetés.

Arra a kérdésre, miszerint lehet-e erőt meríteni ilyen helyzetben is valamiből a feladatokhoz, Szita Károly azt mondta: a legfontosabb az, hogy számíthattunk egymásra. – Hiszek abban, hogy ez az elkövetkező években sem lesz másként – hangsúlyozta. – Büszke vagyok az itt élőkre, és ha van valami, amit az elmúlt év tapasztalataiból érdemes átvinnünk erre az esztendőre, az az odafigyelésnek, a másokon való segíteni akarásnak az a szintje, amely megnyilvánult a mögöttünk hagyott egy esztendőben, a bajban.

A polgármester úgy véli, a védőoltás sokat javíthat a jelenlegi helyzeten. – Egy percig sem kérdés számomra, hogy beoltatom magam – mondta el érdeklődésünkre. – Alig várom, hogy sorra kerüljek. Ezt ajánlom másoknak is, hiszen a szakemberek szerint csak így lehet véget vetni a járványnak, s így térhetünk vissza a békés mindennapjainkhoz, amit annyira várunk már mindannyian.