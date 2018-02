Még negyven új köztéri kamerát szerelnek fel

Az egyik legbiztonságosabb magyar város lett Kaposvár, – hangzott el a városi rendőrkapitány éves beszámolójakor, amelyet elfogadott a város közgyűlése. A képviselők a kaposvári tűzoltóság évértékelőjét is meghallgatták.

A közbiztonság megteremtésében nagy szerepe van a megyeszékhelyen kiépített közterületi kamerarendszernek, amely jelenleg 159 kamerával működik, és még 40 új kamerát helyeznek üzembe az idén – mondta Szita Károly, Kaposvár polgármestere.

A Pártok Házáért magas bérleti díjat kap a város a Készenléti Rendőrségtől, az épület társasházzá alakítása zajlik. A határvadász laktanya építése október végére fejeződhet be a Cseri-parkban. A köztéri kamerák segítségével lopást, garázdaságot, balesetek okozóit derítették fel a rendőrök, de hamis bejelentéseket is ki tudtak szűrni.

Enyhe emelkedés, ami tulajdonképpen csökkenésnek számít, ha az összbűncselekmények számát tekintjük – ez derült ki Heffer Attila kapitányi beszámolójából. Kaposvár területén 2016-ban 1243 bűncselekményt regisztráltak, míg 2017-ben 1382 volt az összes bűncselekmények száma. Ez ugyan 11 százalékos emelkedés, amelyet azonban egy 313 bűncselekményt jelentő közokirat-hamisítás sorozat okozott, és ez a kaposváriak biztonságérzetét nem befolyásolta. Amennyiben a hamis okiratok ügyét nem számítjuk, úgy 14 százalékkal kevesebb volt bűncselekmények száma.

A legkomolyabb eredmény a kapitány szerint, hogy a lopások száma tavaly 16 százalékkal, 2010-hez képest pedig 75 százalékkal csökkent. A lakásbetörések száma 2016-hoz képest 32 százalékkal lett kevesebb. Tavaly hárommal több kábítószer-kereskedőt fogtak el, mint egy évvel korábban. Míg a korábbi években évente mintegy 20 rablás történt Kaposváron, tavaly mindössze három. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma is csökkent, és egy év alatt 75 ittas autóvezetőt fogtak. A balesetek száma azonban emelkedett, bár kevesebb volt köztük a súlyos sérüléssel és halállal járó. Mindössze ketten vesztették életüket tavaly közúti balesetben Kaposváron és környékén. A balesetek oka az is lehet, hogy sokan rutinból vezetnek, de a városban néhol megváltozott a forgalmi rend. A városi kapitány hozzátette: minden napra jutott egy bolti lopás, de nem élelmiszert, hanem főként alkoholt, kozmetikumokat, mobiltelefonokat lopnak az üzletekből. Az internetes csalások száma is növekedett. A közgyűlés előtt Molnár Gábor megyei rendőrfőkapitány kivételesen jóra értékelte a kaposvári rendőrök munkáját.

Mozgalmas évük volt a tavalyi a kaposvári tűzoltóknak: bár a tűzesetek száma csökkent, egyre több baleset műszaki mentéséhez kellett vonulniuk – közölte beszámolójában Róth Zoltán, a kaposvári tűzoltóság vezetője. A beavatkozást igénylő tűzesetek száma 213, a műszaki mentések száma 419 volt egy év alatt. A külterületi, szabadtéri tüzek száma jelentős, mert sok az elhanyagolt zártkert a térségben. A téves bejelentések száma kevesebb lett. 2017-ben öt szén-monoxid-szivárgáshoz riasztották a kaposvári tűzoltókat, ezekből egyik sem volt halálos kimenetelű.

Több pénz jut az idei rendezvényekre

Hétmillió forinttal több jut majd az idei városi rendezvényekre, mint tavaly: összesen 114,5 millió forintot fordíthatnak erre a célra az idén. Mint kiemelt kulturális rendezvény februárban a Kaposvári Farsang-Dorottya Napok, májusban a IX. Kaposvári Nemzetközi Assitej Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálé, szintén májusban a Rippl-Rónai Fesztivál, júliusban a Nyári Színházi Esték és a Kaposvári Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgó Fesztivál, a Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál, augusztusban a Miénk a Város Fesztivál és egy országos érdeklődésre számot tartó tárlat, szeptemberben a Méz Fesztivál, decemberben a Kaposvári Advent és Szilveszter, valamint majd az újévi koncert számíthat a város anyagi támogatására.

Pályázatot írnak ki a színház élére

A Csiky Gergely Színház élén Fülöp Péter vezetői megbízása 2018. augusztus 31-én lejár, ennek megfelelően pályázatot írnak ki a teátrum élére, erről döntött a kaposvári közgyűlés csütörtökön. Az elfogadott előterjesztés szerint a pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) honlapján kell majd közzétenni. A minisztérium honlapján történő megjelenés időpontjának február 28-át javasolja a képviselő-testület. A pályázat benyújtásának határideje a közzétételtől számított harminc munkanap, vagyis 2018. április 16. lesz. Képviselői kérdésre Szita Károly polgármester közölte: október 23-án biztosan nem lesz majd díszelőadás az új színházépületben, a műszaki átadás az év végéig történhet meg az előrejelzések szerint.