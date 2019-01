Rendszeresen képzik a hősöket Kaposváron

– Csak egy kis szúrás és mindjárt meg is vagyunk – mondta az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársa. Árbogászt András nem először ad vért.

– Mentőápolóként dolgozom és szeretek segíteni az embereken, ez alkalommal véradással – tette hozzá.

Második alkalommal a Hősképzés mellé véradást is szerveztek a kaposvári mentőállomáson.

– Itt voltam egy éve az elsőn, de nem ajánlatos felejteni, ezért eljöttem megint – mondta el Domján Péter. A nyugdíjas férfi hozzátette: nem szeretne hibát elkövetni és ezért vesz részt újra a hősképzésen.

Pozsár Mónika viszont először érkezett a képzésre.

– Szeretném a helyes újraélesztés fogásait elsajátítani. Nem idegen számomra a mellkaskompresszió, de jó felfrissíteni a tudásunkat – jegyezte meg.

– Első lépésként a magatehetetlenül fekvő pácienst megpróbáljuk felkelteni – magyarázta a Hősképzést vezető mentőápoló. – Megvizsgáljuk van -e légzése, ha nincs megkezdjük az újraélesztést és értesítjük a mentőket. A mellkas-kompressziót harmincszor ismételjük meg, majd két befúvást végzünk az orron keresztül – tette hozzá.

Egy évvel ezelőtt indult a kaposvári mentőállomáson a Hősképzés. Minden foglalkozáson csaknem tucatnyian vesznek részt, nem csak a fiatalok, hanem idősek egyaránt érdeklődnek a képzés iránt.

– Régen az volt, ne nyúljunk hozzá, mert több kárt okozunk. Ez a szemlélet megfordult, aki meghalt nem tudunk benne kárt okozni, minél előbb el kell kezdeni segíteni neki – mondta el Borbély Gábor. A kaposvári mentőállomás vezetője hozzátette: sokszor félnek elkezdeni az újraélesztést a kellő tudás hiányában, a Hősképző ebben is segít. Azt tapasztalják, hogy egyre többen érdeklődnek fiatalok és idősek egyaránt.

Minél előbb, annál jobb

– Egy felmérés szerint már a hat éves gyereket is meg lehet tanítani az újraélesztésre – jegyezte meg Borbély Gábor. Hozzátette: a program elsődleges célja, hogy minél több embert tanítsanak meg a szakemberek a helyes újraélesztés fogásaira. Országosan évente ugyanis körülbelül hatezer keringésmegállás történik, amelyeknél csak az időben elkezdett mellkaskompresszió segíthet. Ezt két percen belül kell megkezdeni, amellyel hatvan százalék az esély a túlélésre. Ha még defibrillátor is van a helyszínen, sokszorosára nő az esély, hogy megmentsék a beteget. Magyarországon a statisztikák szerint ezerből 30-40 ember tud és akar is segíteni egy bajbajutott honfitársán, míg Nyugat-Európában akár 100-200 is lehet ez a szám. Az Országos Mentőszolgálat kampányának köszönhetően egyre jobban közelítünk az európai átlaghoz.