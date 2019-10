Gyűjtők pörgetik a bakelitlemez-piacot

A kilencvenes években üstökösként robbant be a zenei piacra a kompaktlemez, vagyis a CD. Aztán az idősebbek számára még ma is nehezen értelmezhető mp3 tört világuralomra. Most pedig úgy tűnik a bakelit viszi el a vájtfülűeket egy több százéves időutazásra.

Habár az elmúlt évtizedekben hozzászokhattunk ahhoz, hogy a zene egy karnyújtásnyira – adott esetben egy érintésre – van, ma már sokkal nagyobb divat a kézzel fogható muzsika birtoklása.

A bakelit lemezek egyre keresettebbek Somogyban is, Kaposváron rendszeresen tartanak hanglemez börzéket, a Kaposvári Bakelit Klub szervezésében. József Tibor, ötletgazda szerint kétségtelen a hanglemezek térhódítása. – A CD már nem számít újdonságnak, a bakelit viszont egyfajta értéket képvisel – mondta József Tibor lapunk kérdésére. – A legtöbbször a gyűjtőszenvedély hajtja a vásárlókat és az, hogy kötődnek a fizikai megjelenéshez. Szerintem ez indíthatta el a mozgalmat. József Tibor tapasztalatai szerint sokszor meg sem hallgatják a vásárlók a lemezeket, mert vagy idejük nincs, vagy lejátszójuk.

Kálmándy Ferenc is szenvedélyes gyűjtő, s ő is hasonló tapasztalatokkal bír. – Van ebben nosztalgia is – mondta Kálmándy Ferenc. – Régebben azért minden családnál volt lemezjátszó, pár lemez, amit lehetett hallgatni. Korábban jöttek hozzám tinédzserkorú fiatalemberek, hogy vesznek lemezt és megkérdezték: „tessék mondani, hol lehet hozzá ilyen izét kapni, amin le lehet játszani?”

Lemezjátszót persze lehet vásárolni, néhány tízezer forintért már elég mutatós készülék pörgeti kedvenc dallamainkat. Kálmándy Ferenc hozzátette: nem árt, ha az ember némi készpénzzel indul neki egy börzének, mert vannak olyan darabok, amelyek több tíz- vagy több száz ezer forintba fájnak. Sőt a modern előadók sem ódzkodnak a vinyltől, legtöbbször extra dalokat tartalmaznak a fekete lemezek, vagy éppenséggel szövegkönyvet, plusz posztert rejt a tok. „Nagyon pörög” a fekete lemez Mi sem igazolja jobban, hogy nem beszélünk a levegőbe, minthogy 2016-ban többet költöttek az emberek az Egyesült Államokban és Angliában hanglemezekre, mint más formátumú zenei adathordozókra. A globális zenei piacot tekintve pedig igaz csak a nagy torta mindössze 3,6 százalékát teszik ki a mikrobarázdás lemezek, de tizenharmadik éve megszakítás nélkül növekszik az eladások száma. Hazánkban is egyre több a bakelitrajongó, ezt igazolják a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége (Mahasz) adatai is, tavaly negyven százalékkal több bakelitet adtak el – 133 ezret –, mint az azt megelőző évben.

A hanglemez annyira trendi lett, hogy József Tibor elárulta lapunknak: nem titkolt szándéka egy lemezbolt megnyitása, amely már néhány éve hiányzik a megyeszékhely kínálatából.