Rengeteg a baleset a lestrapált utakon

Több mint tíz tragédia történt az elmúlt évben a somogyi utakon, ám a balesetek száma csökkenő tendenciát mutat. Ezzel együtt a magyar utak a legveszélyesebbek közé tartoznak Európában egy friss uniós felmérés alapján.

A dunántúli régió is ott van az Európai Unió közlekedés szempontjából legveszélyesebbjei között. A statisztikai adatok szerint 2018-ban a Közép-Dunántúlon egymillió lakosra vetítve 97 haláleset jutott. Európai viszonylatban sok baleset történt a többi magyar régióban is. A Dél-Dunántúlon közúti balesetben 1 millió lakosra 69 haláleset jutott, és ez az arány az Eurostat értékelésében szintén nagyon magasnak számít.

A kontinensen egyébként a Görögországban található Dél-Égei-szigeteken a legveszélyesebb autózni, ezt követi a portugál Alentejo tartomány, és a harmadik legveszélyesebb táj a lengyel Mazóviai vajdaság a balesetek szempontjából.

A január elejétől december elejéig terjedő időszakban tovább csökkent a személyi sérüléses, valamint a halálos közúti közlekedési balesetek száma Somogyban 2020-ban, válaszolta érdeklődésünkre a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság. A halálesettel járó balesetek száma csak kevéssel haladta meg a tízet, a súlyos sérüléssel végződötteké pedig a százat. A legmagasabb a könnyű sérüléssel, nyolc napon belül gyógyuló balesetek száma, melyekből közel 300 következett be megyénk útjain.

A szakértő meggyőződése, hogy a közlekedés etikai oldala az igazán problémás hazánkban. A szabályokat jól alkották meg hozzáértő emberek, de be is kell tartani, és ez egyértelműen erkölcsi kérdés, állítja Koncz István közlekedési szakértő. Hamarosan egy egész Dél-Magyarországot, így Somogyot is érintő balesetmegelőzési akciót indítanak, hogy erre felhívják a figyelmet. A legveszélyesebbnek a sebességhatárok be nem tartását tartja Koncz István. Szerinte a magyar gépjárműpark elöregedése is kockázati tényező. A magyar kocsik átlagéletkora 13,5 év, de a sofőrök az idős autókkal ugyanolyan gyors tempót diktálnak az utakon, mint a vadonatújakkal, valamint az is fontos szempont, hogy a közlekedésbiztonság terén sokkal többet tudnak nyújtani a modern járművek.

Légi támogatást kap a napi ellenőrzés

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén baleseti gócpontok nem alakultak ki, a balesetek legfőbb okai pedig szinte mindenhol megegyeznek: a gyorshajtás, valamint az elsőbbségi-, és a kanyarodási szabályok be nem tartása. A baleset- és bűnmegelőzés érdekében a rendőrség munkatársai naponta tartanak az egész megye területén átfogó közlekedésrendészeti ellenőrzéseket. A szabályszegők hatékonyabb kiszűrése érdekében kollégáink nemcsak civil autókkal, hanem drónnal is ellenőrzik a közlekedés biztonságát. A drón biztonságos távolságból és helyzetből készít kiváló minőségű videófelvételeket a forgalmi szituációkról, szabályszegésekről. Így hatékonyabban szűrhetik ki a szabálytalanságokat elkövető autósokat a forgalomból.