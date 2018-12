Rénszarvast állított a holland Edi

Miután az egész falut megmintázta már a saját betleheméhez a holland Eduard Schaafsma, az idei advent idején újított. A mikrovilágú makettek után egy életnagyságú rénszarvast állított fel a településen, a gyerekek nagy örömére, akik azonnal meglovagolták Rudolfot.

A közkedvelt Edi és felesége két évtizede élnek Csokonyavisontán. A nyugdíjas férfit rendkívüli kézügyességgel áldotta meg a sors. A karácsonyi áhítat minden évben feltölti, és ezt az érzést tovább sugározza a falubelieknek. Meghonosította az adventi muzsika szokását a településen. A háza előtt csendült fel először a karácsonyi zene egy évtizede, s azóta élő hagyomány lett Csokonyavisontán.

Minden évben tovább építi a betlehemét is, amelynek most új eleme lett a rénszarvas. Edi először egy hagyományos betlehemet állított, majd évente egy-egy házzal haladva sorra megmintázta a valódi csokonyavisontai épületek makettjeit. Kedvét telte a falu másolásában. Így örökítette meg a boltot, a templomot, az iskolát, a pékséget, a polgármesteri hivatalt, sőt a vendéglőt is. Még a Kossuth-szobor mását is megformálta. Nagy türelemmel, aprólékos kézi munkával dolgozik. Két hónapot tölt el egy-egy épület megmintázásával. Pici, de élethű figurákat helyezett el a műben. Az iskolában ott a tábla, a tanítónő és a gyerekek, a templom padjaiban ott ülnek a hívők, a pékségben pedig éppen vásárolnak. Az életképet és a rénszarvast esténként kivilágítják, ami impozáns látványt nyújt.

Edi a csokonyavisontaiak véleménye szerint nagyon jó ember. Azt mesélik róla, hogy amikor ünnepek előtt elkészül a műveivel, nem vár köszöntet vagy elismerést, egyszerűen csak annyit mond mindenkinek tört magyarsággal, hogy „Boldog karácsonyt!” .

