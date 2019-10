(R)észátadó

Azt írja az újság: „csak novemberre készül majd el a Kaposvárt az M7-essel összekötő R67-es gyorsút (azaz a 67-es út kétszer kétsávosra bővített változata), de azért egy 26,4 kilométeres útszakasz már járható. És mivel közeledik az önkormányzati választás, Gelencsér Attila kaposvári fideszes országgyűlési képviselő gyorsan rendezett egy részátadó ünnepséget!”

Somogy újra országos hírű lett(?), s néhány mindent (is) tudó polgártársunk sem feledkezett meg arról, hogy közösségi oldalán megossza: újra rajtunk röhög az egész ország!

Mivel a tények makacs dolgok, nézzük, mi is történt? Két dolog stimmel: az R67 (bár ez sem biztos) és Gelencsér Attila. Mind a kettő ott volt az eseményen! Csak úgy, mint mi, újságírók. Mert nálunk még az a szokás, hogy ha valakit, vagy valamit szeretnénk úgymond „kiosztani”, akkor elmegyünk, megnézzük, mi is történt a valóságban, s ha valamit nem tudunk, akkor kérdezünk! Régimódi a felfogás ez, de mi már csak ilyenek vagyunk. Szóval nem Gelencsér Attila szervezte a részátadót. Nem is beszélt a rendezvényen, bár négyen is megtették ezt, de ő nem. Minden tiszteletem az övé, hiszen ő is „harcolt” az útért, de részátadó szót sem ő találta ki. Aki a leginkább ludas (lehet) ebben az ügyben, ő Szita Károly, Kaposvár polgármestere. Ugyanis ő volt az, aki amellett, hogy az évtizedek óta húzódó projekt legfőbb szószólója, s Isten bocsássa meg, kijárója, a legutóbbi bejáráson arra kérte az építőket: ha olyan állapotba kerül a beruházás, hogy az már biztonságosan igénybe vehető, az út elkerüli a köztes településeket, s gyorsabban juthatunk el az M7-es autópályára, akkor azt a szakaszt, akár határidő előtt is, adják át. Szóval ez történt! Vagyis a végső határidő előtt két hónappal két- és helyenként négy sávon járható már az út, működnek a turbó-körforgalmak, s legalább tíz-tizenöt perccel előbb érhetünk „föl” Pestre, akár „etikus” újságírást (is) tanulni. No persze „lefelé” is ennyi az út, már ha valakit tényleg érdekelne, hogy pontosan mi és miért is történik Somogyban!?