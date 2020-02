Rettegnek a görgetegiek a falkában kóborló kutyáktól

Egy olvasónk hívta fel a figyelmünket arra szerinte katasztrófális helyzetre, hogy a kutyák falkába verődve szaladgálnak Görgeteg utcáin.

Mint olvasónk telefonon elmondta, a helyzet a Kuntelepi utcában a legsúlyosabb. Naponta legalább 5-6 kutya falkába verődve rója az utcákat, megfélemlítve ezzel az arra közlekedő gyalogosokat és bicikliseket. A kutyák között vannak kóbor kutyák is, de olyan is, akinek elvben van gazdája, ám annak kerítése nincs.

A sétálásról az utcabeliek már régen lemondtak, de a kerékpáros közlekedést is nélkülözni kell, mert a kutyák között akad olyan, aki a biciklin ülő embert nem szívleli. Olvasónk állítása szerint, nincs kinek szólni, hisz a feltételezett gazdáknak hiába szóltak már többször, azok letagadják ilyenkor, hogy övék lenne a kutya. Az állatok a chipet pedig hírből sem ismerik, nemhogy beültetve lenne nekik.

Az esettel kapcsolatban felkerestük Fadgyas Attilát, Görgeteg polgármesterét is, aki elmondta, az önkormányzat évek óta keresi a megoldást a problémára.

– Ahogy a legtöbb közeli faluban, így nálunk is gondot jelent a kóbor ebek ellenőrizetlen járkálása. Ismerjük a problémát mely leggyakrabban tavasszal, és az oltási időszakot megelőzően növekszik meg. Felvettük a kapcsolatot a Marcali Állatmenhellyel, hogyan lehetne településünkön megoldani a kóbor kutyák elszállítását. Ez roppant költséges eljárás, így lehetőségeink korlátozottak. A faluban mászkáló ebek legtöbbjében nincsen chip, és ugyan tudjuk kik a kutyák gazdái, bizonyítani nem tudjuk, ők meg letagadják. De ezzel egy időben polgármestertársaimmal és a rendőrséggel is felvettük kapcsolatot, hogy közösen oldjuk meg a településeken most burjánzó falkák megfékezését. Így bízom benne, hamarosan találunk egy humánus, költséghatékony, és a lakosság számára is minden tekintetben megfelelő megoldást.