Rímekbe szedték érzéseiket a nagyatádi tanulók

Ünnepi gálaműsor keretében mutatták be az első nagyatádi diákok alkotásaiból szerkesztett verseskötetet. Hét helyi pedagógus vette gondozásba a műveket, amelyekből száznál is több érkezett.

A szerelmet, bánatot, örömöt, tanulást, a szülők iránt érzett szeretet is papírra vetették rímekbe szedve azok a nagyatádi tanulók, akik jelentkeztek a Verselj velünk irodalmi pályázatra. A kiírás ötlete Vojkovics Gyulánétól származik, míg a verses köteté Torma Istváné. – Az én fejemben már régóta megvolt az ötlet – mondta az Árpád Fejedelem Általános Iskola pedagógusa. – A hasonló kreatív munkához forrás is kell, így találkozott az én elképzelésem Torma István vállalkozó ötletével. Aki egy régi szép emlék kapcsán szeretett volna egy verses kötetet, amihez szakmai partnert keresett.

Vojkovics Éva ötlete volt az irodalmi pályázat, amelyre nagyon sokan jelentkeztek, de a hét fős pedagógus csapat és a szakmai zsűri 108 alkotást válogatott be a Mama befőttje című kötetbe.

A legaktívabbak a középiskolás diákok voltak, tizenhét gimnazista és egyetemista vetette papírra gondolatait. Ebben a korosztályban elsősorban a szerelem témája került fókuszba, de az öröm és bánat kettőssége is visszaköszön a beküldött műveken. A tíz és tizennégy évesek korcsportjából huszonegy alkotás érdemelt helyet a különleges verses kötetben. A kisebbek előszeretettel írtak családjukról, arról mennyire nem mókás tanulni és a házi kedvenceikhez fűződő kapcsolatukról.

– Inspiráló volt ez a verseny, mert hasonló mostanság nem volt a városban – mondta Vojkovics Éva. – Szerintem sok vers bent ragadt a gyerekekben, úgyhogy talán folytatás is lehetséges.

Volt olyan diák, aki már érdeklődött a pedagógusnál, mikor lesz a következő pályázat, mert sokkal jobb verseket írt, amelyekkel nevezne.

A gálán a kötetbe került legjobb alkotások csendültek fel tehetséges diákok tolmácsolásában, de volt olyan is, aki saját költeményét mutatta be. A díjazottak is megkapták jutalmukat, s tulajdonképpen minden költőpalánta kapott egy példányt a Mama befőttjéből, így majd később gyermekeiknek, unokáiknak is megmutathatják a nem mindennapi kötetet.

Biró Norbert a megyei közgyűlés elnöke szólt a diákok munkájáról próza és versírásáról. Újszerű, hogy diákverseket adtak ki keménykötésű könyv formájában. Annak külön is örül, hogy „élőben” is bemutathatja a kiadás mecánását Torma István személyében., aki nem sajnálta rá a pénzt, hogy 39 fiatal költő és író műveit megjelentesse.

Ormai István polgármester is örül annak, hogy ilyen sokan elszakadtak az internettől és leírták gondolataikat, érzéseiket az élet szépségeiről, a szerelemről, a boldogságról, az örömről, a jövőről. Sok politikus megirigyelhetné őket, hogy ilyen sok embert tudtak mozgósítani az ünnepségre.

Valamennyien megkapták a kötetet. Többen oklevelet és különdíjat vehettek át.