Rohamosan fogynak a telkek a somogyi kistelepüléseken

Több somogyi településen is hiány van építési telkekből. Kaposmérőben az év elején, Libickozmán pedig néhány nappal ezelőtt adták el az utolsó földterületet is. Balogh László ingatlanszakértő szerint a telkek a falusi csok miatt fogynak rohamosan.

Az elmúlt évtizedekben sokan költöztek Kaposmérőbe, hogy nyugodt környezetben, mégis közel élhessenek Kaposvárhoz. Húsz évvel ezelőtt az akkori képviselő-testület úgy döntött, hogy újra felpezsdíti a település életét, ezért több mint húsz építési telket alakítottak ki a faluban. Prukner Gábor polgármester megkeresésünkre elmondta: 2002-ben nagyon sok telket adtak el, mert akkoriban is létezett egy lakásépítési program, amely kedvezett az ingatlanpiacnak. Ezután több év is eltelt úgy, hogy egyetlen telken sem adtak túl, az elmúlt években viszont a megmaradt területek is gazdára találtak.

– Elfogytak a telkek – fogalmazott Prukner Gábor. – Szeretnénk újabb területeket kialakítani, de nem egyszerű. A települést egyik oldalról a vasút, másikról a Kapos folyó határolja, ez pedig megnehezíti a dolgunkat. Vannak használatlan kertek a faluban, de azokat a tulajdonosaik nem akarják eladni, ezért ott sem tudunk új telkeket kialakítani – tette hozzá a polgármester.

A harminclakosú Libickozmán is elfogytak a szabad földek. Horváth Gábor polgármester elmondta: egy héttel ezelőtt adták el az utolsó telket, újabbat már nem tudnak kínálni. A település környékén Natura2000-es területek vannak, azokon pedig építési telkeket nem lehet kialakítani. Horváth Gábor hozzátette: korábban nagyon sok telek volt a faluban, de akik Libickozmára költöztek, azok általában megvásárolták az ingatlanuk melletti, üres területeket is.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta: az elmúlt két évben jelentősen csökkent az építési telkek száma Somogyban. Míg 2019 áprilisában 1749-et kínáltak az eladók, addig idén tavasszal már csak valamivel több mint ezret. Hozzátette: jelenleg a Balaton környékén tavalyhoz képest feleannyi, összesen 414 eladó telek van.

Hetes kivétel, ami erősíti a szabályt

Hetes kivételes településnek számít, a faluban jelenleg huszonöt építési telek található. A területek nagysága 940 és 1100 négyzetméter között van. Pavelka Béla, Hetes polgármestere megkeresésünkre elmondta: az egyenes telkek mindegyike közművesített, melyet négyzetméterenként 1500 forint plusz áfáért kínálnak. – Legutóbb egy héttel ezelőtt adtunk el egy telket – hangsúlyozta a polgármester. – Nagy az érdeklődés a település iránt, ami nem is csoda, hiszen ezek a területek a falu központjában találhatóak, valamint nálunk is ki lehet használni a falusicsok-lehetőséget. Több fiatal család is érdeklődik Kaposvárról, de a környék településeiről is szívesen ideköltöznének. A lakóparkban jelenleg az átlagéletkor valamivel több mint harminc év – fogalmazott Pavelka Béla. A polgármester hozzátette: ha szükség lesz rá, akkor van olyan földterület a településen, melyet fel tudnak parcellázni és építési telekként értékesíteni. Hetesen jelenleg 1180-an élnek, és összesen 380 ingatlan található.