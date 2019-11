Rossz cibőben járnak a suszterek

Rendeletmódosítást sürgetnek az ortopédcipő-gyártók. Kilenc éve nem emeltek ugyanis árat, mert a rendelet nem engedi.

– Az tér be hozzánk, akinek deformált a lába, vagy végtagrövidülése van, netán csonkolták a lábát, vagy vele született, szerzett betegsége van – mondta érdeklődésünkre a kaposvári Ortomester Kft. tulajdonosa, Cserván Gábor. – Egyre kevesebben érkeznek recepttel kezükben a boltba, mert az orvosok általában inkább műtenek, ritkán írnak fel ortopédcipőt – vélekedett a kaposvári vállalkozó. – Sajnos rossz a gyógycipők megítélése, mert vannak cégek, amelyek silány minőségű lábbelit készítenek.

Ezt erősítette meg a Siófokon és Balatonbogláron dolgozó méretvevő és lábbeli-kereskedő, Oláh Szilvia is. – Az elkészült cipők árát kormányrendelet szabályozza, ezért nem lehet többet kérni értük. Emiatt van olyan cég, amelyik a legolcsóbb kategóriát inkább műbőrből csinálja – fogalmazott a szakember. – Ez szerintem mindennek a legalja.

– Leggyakrabban a C1-es cipőt írják fel az orvosok – mondta Cserván Gábor. – Ha ennek az árából levonjuk a költségeket, semmi sem marad. Az árakat már körülbelül 9 éve nem emelték, pedig a költségek legalább 50 százalékkal emelkedtek. Azóta nőtt a minimálbér és az anyagárak is. Szerintem egy 50-60 százalékkal meg kellene drágítani, de már az is nagy segítség lenne, ha az ortopédcipők áfáját 27-ről 5 százalékra csökkentenék.

Addig is vannak, akik trükközve, de megoldják, hogy minden egyes lépőn legyen haszon. A fővárosban dolgozó gyártók akár másfélszer annyit is elkérnek egy vényre felírt cipőért, mint Somogyban.

Tehát az élelmesebbek pluszköltségek felszámolásával hasznot is termelnek a cipőkkel. A becsületesen dolgozók pedig a rendelet módosítására várnak, hiszen országosan 132 ezer beteg ellátása múlik ezen.

Kategóriánként nő a támogatás

A vonatkozó kormányrendelet C0-tól C5 kategóriáig sorolja a gyógycipőket. Ettől függően változik az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) támogatásának mértéke. Míg egy C1 kategóriás, deformált lábra való cipő árának felét állja az OEP, addig a csonkolt vagy rövidült végtagra készített C3 kategóriás cipő 90 százalékáért nem a beteg fizet a boltban. A gyártók tapasztalatai szerint a betegek sokszor alulinformáltak azzal kapcsolatban, milyen támogatásra jogosultak. Például, ha a gyermek közgyógyellátásra jogosult, ingyen jár neki az ortopédszandál. S a hiedelmekkel ellentétben ma már nem horrorfilmbe illő stílusú, bokáig befűzött lábbeliket készítenek vényre a mesterek, hanem mutatós, divatos cipők segítik a betegek könnyed lépteit.