Rózsaillat lengi be Szentgáloskért

Háromezer tő rózsa virágai illatoznak a Bune­vácz házaspár szentgáloskéri kertjében. Öt éve telepítették az ültetvényt, három éve kezdtek el az virágokból rózsavizet, teát, szörpöt, lekvárt és kompótot készíteni. Tervezik, hogy egy szakácskönyvet is szerkesztenek az ehető rózsás receptekből.

Metszőollóval a kézben járja már reggel hét órakor rózsaültetvényüket a Bunevácz házaspár. – Ilyenkor a legnagyobb az illóolaj-tartalma a virágoknak, ezért kell korán leszednünk – mondta el Buneváczné Nagy Eta. Háromezer tő, hatféle rózsa alkotja ültetvényüket, amelyet nem permeteznek, biomódszerrel művelik. Szerettek volna egy olyan növénnyel foglalkozni, amely ehető és számos jótékony hatása ismert.

– A rózsa a hiedelemmel szemben már a törökök előtt is megtalálható növény volt hazánkban, és találtunk az 1800-as évek végéből egy szakácskönyvet, amely ebből a virágból készült ételeket tartalmazott – mesélte a kezdeteket a kistermelő. 2013-ban Németországban az év gyógynövénye lett a rózsa, több mint 230 hatóanyagot azonosítottak benne.

Egy bolti rózsafej átlagban 36 szirmot tartalmaz, az övéik 100-150-et, és jóval magasabb az illóolaj-tartalmuk.

Kertészmérnök férje leginkább a növényápolást végzi. A feleség pedig a szüret mellett a termékeket állítja elő.

– Vettünk egy lepárló készüléket, ebben készül el 4-5 óra alatt a rózsavíz, a szakirodalom szerint egy millihez ötmillió virágszirom kell, de mi nem számoljuk – jegyezte meg Buneváczné Nagy Eta. A rózsavizet a közismert hidratáló hatása mellett étkezési célra is ajánlja. De égésre, csípésre is hatásos. A rózsából készült szörp, lekvár, tea és a kompót jó hatással van az emésztésre, erős antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatása van, és női problémákra is javasolják. Termékeiket a közösségi oldalon mutatják be és a környékbeli kézműves vásárokon. Új termékük a rózsacukor, a szirmot cukorral keverik össze, a cukrászok színes díszítőanyagként használják. Nagy tervük, hogy alkossanak egy rózsás szakácskönyvet, amely a fogadóitaltól a desszertig a szirmokból készülne.