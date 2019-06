Saját nemesítésű citrust nevezett el Kadarkútról a növénygyűjtő

Kadarkútról is elnevezett egy saját nemesítésű citrust a helyi magánarborétum lelkes fenntartója. Szabadkai Tibor évtizedek óta gyűjti a ritkaságszámba menő örökzöldeket a világ minden tájáról. Az arborétumba messze földről érkeznek látogatók, de a gyűjtő fájdalma az, hogy Somogyból kevesebben.

A Mexikóval határos sonorai sivatagból hozott yucca éppen most hoz virágot – mutatta Szabadkai Tibor a legújabb büszkeségét, miközben éppen beborult az ég a családi ház hátsó kertjéből kialakított magánarborétuma felett. Ez örvendetes hír, mert szárazság idején naponta két órát eltölt a kannás öntözéssel, mire végez. De repül az idő a kertben, mert közben gyomlálgat is.

Messziről ered a növények iránti vonzalma. Határőrként teljesített sorkatonai szolgálatot, somogyi fiúként Körmenden. Amikor a katonai esküt tették, pompáztak a virágok. Később az őrsön talált egy szakkönyvet a Vas megyei arborétumokról, ez megragadta a fantáziáját. Felvette a kapcsolatot a kámoni arborétummal. 1982 óta gyűjtő, az első növénye egy japán citrus volt. Sokat segített neki Barabits Elemér, a Soproni Egyetem neves növénynemesítője.

– Kertészeti egyetemre készültem, de nagy volt a túljelentkezés, így lettem ács, mert ez volt a család mestersége – emlékezett vissza Szabadkai Tibor. – Ácsként a sevillai világkiállításon is részt vettem a Makovecz-pavilonnál. De a magas vérnyomásom miatt abba kellett hagynom a szakmát.

Így maradtak neki a növények. 2000 óta működik az arborétuma Kadarkúton, 6100 négyzetméteren, egy hajdani kukoricás területén. Itt 1600 növénye van, 330 fajta örökzöld, cserjék, évelők, ritkaságok. 2009 óta a Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetségének a tagja. A Duna-Dráva Nemzeti Park helyi védettséget adományozott a területének. Nem csoda, hiszen csak Amerikából 40 veszélyeztetett növényfajt birtokol. Burmából és a Grand Canyon környékéről is érkezett növénye, amelyet a botanikus kollégáktól kapott levelezés, telefonálás után.

Koreai tuja, szír boróka, oregoni szomorú luc, nevadai cirbolyafenyő, kasmír citrus, andalúz jegenyefenyő, himalájai cédrus, japán fövenyboróka – vég nélkül tudja sorolni a ritkaságait. A legbüszkébb a saját nemesítésű fajtáira, mint a kócos virginiai boróka. A grazi botanikus kerttel és a Füvészkerttel is cserélget ritkaságokat. Most is szaporít olyan növényt, amely csak nála nő a környéken. A kadarkúti föld közép kötött agyag, minden növénynek jó, de van, amelyik nehezen eredt meg. Sok munkája van benne a nemesítőnek.

Klímaváltozás fenyegette növények A klímaváltozás eléri az arborétumokat is, ezt bizonyítja, hogy újabban előfordul, hogy megbetegszenek a nyugati tuják. Melegszik a légkör, kevés a csapadék és a páratartalom magyarázta Szabadkai Tibor, és gombabetegségek fenyegetik a növényeit, a kertben rendszeresen metszeni és permetezni kell, ez is külön gondot okoz. Az utóbbi időszakban elegendő eső esett Kadarkúton, most nem a szárazsággal küzdött, ehelyett a fűnyírás és a gyomlálás foglalta le. A családja támogatja a hobbijában, néha a felesége is szokott növényt hozni a házhoz. Egy átlagos nap rámegy a növények gondozására.

Átadni a növények szeretetét

Legutóbb Dunaújvárosból motorral érkezett egy látogató a kadarkúti magánarborétumba, de ukrán, svéd, indiai, vagy amerikai vendégei is voltak. Jönnek nagyobb csoportokban, gyerekeknek biológia órát is tartanak nála. Szabadkai Tibor hozzátette: őt nemcsak az örökzöldek látványa vonzza, inkább az motiválja, hogy másoknak is átadja a növények szeretetét.