Saját vesszőből készül a kelevízi kosár

Vesszőtermesztésbe kezdtek a kelevíziek. 2006 óta foglalkoznak a közmunka program keretében kosárfonással, s az idei esztendőtől már az alapanyagot is maguk termelik meg, sőt dolgozóik OKJ–s képzésen vesznek részt. A nyár végére végzettségük is lesz kosárfonásból.

Hajlanak a vesszők, készülnek a kosarak Kelevízen. Tizennégy közmunkás fon bevásárló- vagy éppen fahordó kosarat, de fonott tálcák, fali díszek és gyümölcsös kosarak sem hiányoznak a repertoárjukból.

– Mindennek a jó vessző az alapja. Be kell áztatni, ha nem törik, akkor lesz szép a kosár – mutatta az egyik fonó a hosszú vesszőket. Egy közepes méretű kosár akár egy-két óra alatt is elkészül. Kutika Kármen nagymamája, édesanyja is kosárfonással foglalkozik. Április elseje óta már az unoka is elleste a kötési technikákat.

– Gyerekkoromban nem érdekelt annyira, pedig a családomban mindenki fonta, de most már gömbölyű boller, azaz gömbkosarat és a tálcákat is tudok készíteni – tette hozzá a fiatal lány. elárulta, hogy mindig a vesszőt az ellenkező felén kell hajtani, s ami elengedhetetlen, az a jó alapanyag, de nem árt egy egy kis kézügyesség és egy jó adag türelem.

– Már méteresek a vesszőink, márciusban ültettünk el ötezer tőt – mutatta ültetvényüket Vargáné Balatincz Krisztina, Kelevíz polgármestere. Tizenhárom éve foglalkoznak a településen kosárfonással a Helyi Értékteremtő Program keretében. Az idén úgy döntöttek, hogy az alapanyagot is maguk teremtik elő.

– Van már hántoló gépünk, amivel meg tudjuk pucolni a vesszőt, de előtte még üstökben ki kell főzni. Költséghatékonyság miatt jött az ötlet, hiszen termőterületünk bőven van, miért ne próbáltuk volna meg a vesszőt is megtermelni – tette hozzá. Az ültetvényüket többször megkapálták már közmunkásaik, s a vesszőket öntözni is kellett tavasszal, a kártevők, gombabetegségek ellen pedig elengedhetetlen a permetezés. A mellékhajtásokból már ősszel fonják a kosarakat.

A vesszők gondozása és a fonás mellett képzésre is járnak a kelevíziek.– Tizennégy helybeli kezdte meg az OKJ–s kosárfonó képzést. Elméleti és gyakorlati oktatáson is részt vesznek a településen – mondta el Vargáné Balatincz Krisztina, sok vásárba, kiállításra hívják Kelevízt kosaraikkal.

– A Marcali Expón kerestek meg minket a zalakarosiak, szerdánként a zalai település kézműves vásárán veszünk részt, az asszonyok egy másik része pedig a fonyódi piacon árul. Készülünk a szeptember 7–ei megyei közfoglalkoztatási kiállításon, valamint szeptember 20–21–én az országos közfoglakoztatási kiállításra is kaptunk meghívást a Vajdahunyad várába – sorolta a polgármester.