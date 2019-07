Sárgállik már a kukorica és a barack a piacon

Ha péntek akkor biztosan a legtöbb kaposvári a Nagypiac veszi az irányt. Ezúttal sem ért minket csalódás, hiszen minden amit ilyenkor elvár az ember kapható volt a piacon.

Egymást érték a sárgabarackos standok, ahol hárman-négyen is válogatták az apró szemű csonthéjast. Merthogy az idei termés nem sikerült olyan jól. Egy szilvásszentmártoni termelőtől megtudtuk, hogy nem csak a hideg tavasz nyomta rá bélyegét az idei termésre, de még a jég is megverte. Ennek ellenére sokan nem mondtak le a kajszilekvár készítéséről.

– Tessék édeseim! Az ott kétszázas a lecsóparadicsom, 389 a szebbik – invitálta a vásárlókat Juhász Tibor, aki már ötven éve jár a piacra. Azt mondta: nagyon viszik a lecsó alapanyagát, a hagymát, paprikát és paradicsomot is. Nála Badacsonyi extra barack is volt, ami a nevéhez hűen, tényleg extra nagyra nőtt. – Nagyon viszik a barackot – mondta a kereskedő kérdésünkre. – De már várják a dinnyét is, csak sajnos még nincsen magyar, majd talán jövő héten.

Hozzátette: érdekesség, hogy most egyre többen keresik a diót. Emiatt aztán egyre drágább a csonthéjas.

Több helyen nektarin is virított a gyümölcsök között, amely viszont méretes is volt.

Egyre több standon láttunk csemegekukoricát, az ára és a mérete viszont elszomorító volt. Hiszen a csöves finomság majdnem feleakkorára nőtt, amit megszokhatott a gyakorlott piacra járó vásárló. Az ára pedig 175 és 120 forint között mozgott.

Igen komoly áron mérik a kaposvári Nagypiacon a fokhagymát is. Volt ahol kétezer forintért adták kilóját, s olyan is, ahol 150 forint volt darabja. Az egyik kereskedő azt mondta, nála ennél jóval kevesebbért is lehet kapni. Csak kívülről nem túl szép, a sok eső miatt sérült a héja, de azt lefejtve, belül egészséges zöldséget találhatunk.