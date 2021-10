Sátorba vitték az ősz ízeit a Balatoni Kör gasztrofesztiválján

Bevette Siófokot a Balatoni Kör „Kóstold Körbe” néven új erőre kapott rendezvénysorozata. Az ízes, színes gasztro program először járt a városban, és olyan jól sikerült, hogy tavasszal visszatér a Plázsra.

Élettel telt meg a siófoki Plázs rendezvénysátra a hétvégén, ahol a tempó ezúttal lassabb volt, épp ahogy az egy bor és gasztronómiai fesztiválhoz illik. A Balatoni Kör csapatának éttermei, borászatai, cukrászdái és pálinkása szombaton sikeresen megtöltötték az 1500 négyzetméteres sátrat, ahol a hangok helyett most az ízek domináltak.

A hatalmas rendezvénytérben kis faházakban rendezkedtek be a vendéglátók, akik a teljesség igénye nélkül olyan fogásokkal készültek, mint a szőlőmustban pácolt, roston sült libamell, a szarvasburger vagy éppen a rozéra sütött kacsamell, amihez pirított nudlit kínáltak. A borászatok is legjobb balatoni nedűkkel kínálták a vendégeket, fogyott a pezsgő és a pálinka, de az édesszájúaknak sem kellett csalódniuk, a cukrászatok is kitettek magukért ízes, míves süteményeikkel.

Összesen 26 vendéglátó kínálatából válogathatott a Kóstold Körbe közönsége Siófokon, ahol először mutatkoztak be együtt a Balatoni Kör tagjai. Azt többen megjegyezték, hogy a csapatnak sikerült olyan vendégkört csábítania a Nagystrandon megtartott gasztrofesztiválra, amilyenre a városnak igazán szüksége volna.

A gasztroturistáknak nemcsak a balatoni ízek, hanem a tömegturizmus negatív hatását kompenzáló, a nyáron túli évszakokhoz idomuló hangulat miatt is érdemes lesz követniük a programsorozat karavánját a következő állomásokra. Szilágyi Lajos, a Balatoni Kör elmondta, hogy novemberben és decemberben az északi part – előbb Köveskál majd Balatonfüred lesz a helyszín – januárban Zamárdi ismételheti meg a két évvel ezelőtti sikert, míg februárban a keszthelyi Festetics kastélyban várják a közönséget. A kastély után márciusban a szigligeti vár szolgál a program díszleteként, tavasszal pedig a hétvégi sikerre való tekintettel Siófokon zár a 2021-22-es gasztroesemény.

Jó ügyek mellé áll a Balatoni Kör

Az ízszint fokozása mellett a szervezők a társadalmi felelősségvállalás jegyében arra is ügyelnek, hogy mostantól a Kóstold Körbe rendezvényeknek a jótékonyság is része legyen. Siófokon olyan fontos ügyet lehetett támogatni, mint a vérkészítmények szállítása, amit egy különleges csapat, a Vérlovagok elkötelezettségből vállaltak magukra. A Balatoni Kör rendezvényén egy keszthelyi festőművész, Szalai Krisztián balatoni témájú képét árverezték el. A festmény 135 ezer forinttért Nagy Gábor siófoki alpolgármesternél talált gazdára, aki az aukció végén azt mondta, hogy azért is licitált, mert sebészorvosként különösen nagyra értékeli a Vérlovagok munkáját, akik ha kell, a fél országot átszelik azért, hogy egy műtéthez megfelelő vérkészítményt jutassanak.