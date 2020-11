Savanyú viatminbomba hívogatott vásárlásra

A fagyos reggelekkel búcsúzó őszutó az őstermelőket a piaccsarnokba űzte.

– Itt azért jobban ki lehet bírni – mondta egyikük, amikor arról érdeklődtünk, miért nem a szokásos helyen várják a vásárlókat.

Ez persze rajtunk kívül senkit sem zavart, hiszen a keményvonalas piacra járók ezúttal sem maradtak távol. Jártunkban-keltünkben arról érdeklődtünk az árusoknál, milyen a kereslet portékáikra. – Reggel nincsenek sokan – válaszolta egyikük. – De igazából hullámzó, hogy mikor van sok vagy kevés vevő.

Érdemes volt pedig kilátogatni a piacra, mivel ismét ezer színével csábított vásárlásra az ősz. Az illatozó sütőtökökök kosárba kívánkoztak, s nagy volt a sürgés-forgás az almát árusító standnál is. Több asztalon zöldelltek a szezonális kedvencek: a kelbimbó és karfiol is. – Szedj össze nekem egy kis leveszöldséget – kérte meg egy férfi kereskedő ismerősét. Aki zellerrel, sárgarépával és zöldséggel töltötte meg a nejlonzacskót.

– Kérnék még egy kacsacombot is – utasította a húsos finomságra ácsingózó vevő a fiatal eladót az új épületben. Habár már Márton nap elmúlt még most is viszonylag jól fogyott a kacsa és a libahús, de az örök sláger csirke is szapora volt ezen a pénteken.

Piaci túránk alkalmával természetesen megcsapta orrunkat a békebelire hajazó savanyúkáposzta illata, amely most arra hívott fel, hogy ropogós savanyúsággal fegyverkezzünk a vírusok ellen.