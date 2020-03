Segesden versengtek a borok és pálinkák

XXXI. alkalommal rendezte meg a borok és XIV. alkalommal a pálinkák versenyét a segesdi Szent László Bor és Pálinkabarát Egyesület – mondta Büki Zsolt az egyesület elnöke.

Ez évben is nagy számban hozták el gyümölcsleveiket a gazdák. Volt, aki 8-10 féle borral és pálinkával érkezett a bírálatra. A legtávolabbi helyről – Nádudvarról – is érkezett anyag. A felhozatallal az elnök úr is élen járt, hisz ő maga is 10 féle borral és öt féle pálinkával nevezett a versenyre. Több arany minősítést is szerzett a szakmai zsűritől. A borokat két négyfős, a pálinkákat két háromfős zsűri bírálta el. Sajnos, a művelődési házba tervezett műsor és bál a vírus miatt elmaradt. Az eredményhirdetést is a szabadban tudták megtartani az előírásoknak megfelelően.

A szigorú pontozás ellenére jó eredmények születtek. A borok esetén 31 arany, 29 ezüst, 25 bronz és 10 oklevél minősítést osztottak ki. A pálinkák közt 33 arany, 28 ezüst, 13 bronz és 16 oklevél talált gazdára. Ez utóbbinál többen is 19 pontot értek el az elérhető 20 pontból, azonban az „Év pálinkája” díjat Antall József érdemelte ki a vegyes bogyós italával.

Az „Év vörösbora” és az „Év Direkt termő Rose bora” címet Büki Zsolt borai kapták. Bellovics János „Az év direkt termő vörös bora” díjat kapta zweigelt othello fekete noa cuwée borával. Tóth Zoltán hárslevelű-savignon blanc bora lett az „Év fehér bora”. A vendégek közül tarolt Kalafatics János, hisz ő lett az „Év vendég fehér bora”, az „Év vendég rose bora” és az „Év vendég vörös bora” cím tulajdonosa.

Az eredményhirdetést követően jókedvűen kóstolgatták egymás italát.